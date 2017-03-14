コードベースセクション
インディケータ

Corrモメンタム - MetaTrader 5のためのインディケータ

訂正モメンタム指標です。

「訂正」期間が<0に設定されている場合、計算された値はモメンタムと同じです（内蔵されたモメンタムと比較する場合、それに100を加えれば値はまったく同じになります）。

いずれにせよ、モメンタムによくみられる偽シグナルを除外するためにモメンタムが「訂正」されました（モメンタムを勾配に基づいて使用しようとしても、結果の指標は全く有用ではありません。これは「訂正」法はこれを変えてモメンタム指標をはるかに有用なものにします）。

アラートは既に含まれています。色の選択に応じて、アラートもトリガーされます。可能な色/アラートの選択肢は次のとおりです。

  • 外側レベルの交差
  • 中間レベルの交差
  • 勾配の変化
  • 元のモメンタム値の交差（「補正された」値が元の値と比較したシグナルラインの一種として使用される場合）

いつも通り、パラメータの実験をお勧めします。デフォルトは、モメンタム指標を大まかにモメンタム（および）短期トレンドの組み合わせに近づけるように設定されています。


VWAPバンド VWAPバンド

数量加重平均バンド。

Corr RSI Corr RSI

Corr RSI - 「ステップ」または「補正済み」RSIです。

Corr velocity Corr velocity

「訂正された」velocity（より滑らかなモメンタム）です。

売買ボリューム 売買ボリューム

売買ボリュームです。