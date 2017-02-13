Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Corr momentum - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1475
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Momentum corrgido.
Se o período de "correção" for definido como <0, os níveis calculados são os mesmos do Momentum.
Em qualquer caso, o "correção" é adicionada ao Momentum, a fim de filtrar um grande número de falsos sinais, que são característicos para este indicador.
o indicador já vem incorporado com alertas Os alertas são ativados em paralelo com a mudança de cor. É possível selecionar uma das seguintes opções:
- no cruzamento do nível externo
- cruzamento do nível médio
- na mudança da inclinação
- no cruzamento do nível original do Momentum (nesse caso, como valor "corrigido" será usado uma espécie de linha de sinal em comparação com o valor original).
Como de costume, recomenda-se experimentar com as configurações.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17252
Corr velocity
Indicador Velocity "corrigido" (Momentum suavizado).Buy sell volume
Volumes Buy e sell.
VWAP bands
Bandas de volume ponderado.Corr RSI
RSI "corrigido" ou "step".