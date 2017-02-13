CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Corr momentum - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1475
Avaliação:
(27)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Momentum corrgido.

Se o período de "correção" for definido como <0, os níveis calculados são os mesmos do Momentum.

Em qualquer caso, o "correção" é adicionada ao Momentum, a fim de filtrar um grande número de falsos sinais, que são característicos para este indicador.

o indicador já vem incorporado com alertas Os alertas são ativados em paralelo com a mudança de cor. É possível selecionar uma das seguintes opções:

  • no cruzamento do nível externo
  • cruzamento do nível médio
  • na mudança da inclinação
  • no cruzamento do nível original do Momentum (nesse caso, como valor "corrigido" será usado uma espécie de linha de sinal em comparação com o valor original).

Como de costume, recomenda-se experimentar com as configurações.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17252

Corr velocity Corr velocity

Indicador Velocity "corrigido" (Momentum suavizado).

Buy sell volume Buy sell volume

Volumes Buy e sell.

VWAP bands VWAP bands

Bandas de volume ponderado.

Corr RSI Corr RSI

RSI "corrigido" ou "step".