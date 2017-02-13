Indicador Momentum corrgido.

Se o período de "correção" for definido como <0, os níveis calculados são os mesmos do Momentum.



Em qualquer caso, o "correção" é adicionada ao Momentum, a fim de filtrar um grande número de falsos sinais, que são característicos para este indicador.



o indicador já vem incorporado com alertas Os alertas são ativados em paralelo com a mudança de cor. É possível selecionar uma das seguintes opções:

no cruzamento do nível externo

cruzamento do nível médio

na mudança da inclinação

no cruzamento do nível original do Momentum (nesse caso, como valor "corrigido" será usado uma espécie de linha de sinal em comparação com o valor original).

Como de costume, recomenda-se experimentar com as configurações.





