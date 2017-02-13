O indicador é semelhante com as bandas de Bollinger, mas usa uma média de volume ponderado como valor central das bandas.

Ao ser usado, você tem a opção de empregar valores de tick ou reais para calcular (se, para este símbolo ou corretora, estiverem disponíveis volumes reais).

Você também pode optar por calcular o desvio utilizando a correção da amostragem ou sem ela.

Cada banda pode ser ligada ou desligada. Se o fator de desvio para qualquer uma das bandas for definido como <=0, significa que a banda não será calculada.



