VWAP bands - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
O indicador é semelhante com as bandas de Bollinger, mas usa uma média de volume ponderado como valor central das bandas.
Ao ser usado, você tem a opção de empregar valores de tick ou reais para calcular (se, para este símbolo ou corretora, estiverem disponíveis volumes reais).
Você também pode optar por calcular o desvio utilizando a correção da amostragem ou sem ela.
Cada banda pode ser ligada ou desligada. Se o fator de desvio para qualquer uma das bandas for definido como <=0, significa que a banda não será calculada.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17247
