無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VWAPバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2040
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標はボリンジャーバンドと似ていますが、バンドの中心値として音量加重平均を使用しています。
それを使用するときには、計算にティックボリュームまたは実ボリュームを使用するオプションがあります（銘柄とブローカに実ボリュームがある場合）。
また、サンプル補正の有無にかかわらず偏差を計算することもできます。
各バンドはオンまたはオフにできます。. いずれかの帯域の偏差乗数が<= 0に設定されている場合、その帯域は計算されません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17247
Corrモメンタム
「訂正された」モメンタムです。Corr velocity
「訂正された」velocity（より滑らかなモメンタム）です。