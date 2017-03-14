コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

VWAPバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
2040
評価:
(52)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標はボリンジャーバンドと似ていますが、バンドの中心値として音量加重平均を使用しています。

それを使用するときには、計算にティックボリュームまたは実ボリュームを使用するオプションがあります（銘柄とブローカに実ボリュームがある場合）。

また、サンプル補正の有無にかかわらず偏差を計算することもできます。

各バンドはオンまたはオフにできます。. いずれかの帯域の偏差乗数が<= 0に設定されている場合、その帯域は計算されません。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17247

Corr RSI Corr RSI

Corr RSI - 「ステップ」または「補正済み」RSIです。

MACD ca MACD ca

MACD ca - 「ステップMACD」または「補正済みMACD」の一種です。

Corrモメンタム Corrモメンタム

「訂正された」モメンタムです。

Corr velocity Corr velocity

「訂正された」velocity（より滑らかなモメンタム）です。