この指標はボリンジャーバンドと似ていますが、バンドの中心値として音量加重平均を使用しています。

それを使用するときには、計算にティックボリュームまたは実ボリュームを使用するオプションがあります（銘柄とブローカに実ボリュームがある場合）。

また、サンプル補正の有無にかかわらず偏差を計算することもできます。

各バンドはオンまたはオフにできます。. いずれかの帯域の偏差乗数が<= 0に設定されている場合、その帯域は計算されません。



