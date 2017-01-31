Индикатор аналогичен полосам Боллинджера но использует объемно-взвешенную среднюю в качестве центрального значения полос.

При его использовании у вас есть возможность использовать тиковые или реальные объемы для расчетов (если для этого символа или брокера вообще доступны реальные объемы).

Также вы можете выбрать, рассчитывать отклонение с использованием коррекции выборки или без нее.

Каждая полоса может быть включена или выключена. Если множитель отклонения для любой из полос установлен на <=0, это означает что полоса рассчитываться не будет.



