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VWAP bands - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор аналогичен полосам Боллинджера но использует объемно-взвешенную среднюю в качестве центрального значения полос.
При его использовании у вас есть возможность использовать тиковые или реальные объемы для расчетов (если для этого символа или брокера вообще доступны реальные объемы).
Также вы можете выбрать, рассчитывать отклонение с использованием коррекции выборки или без нее.
Каждая полоса может быть включена или выключена. Если множитель отклонения для любой из полос установлен на <=0, это означает что полоса рассчитываться не будет.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17247
"Шаговый" или "скорректированный" RSI.MACD ca
MACD ca — род "step MACD" или "скорректированной MACD".
"Скорректированный" Моментум.Corr velocity
"Скорректированный" индикатор Velocity (сглаженный Моментум).