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Индикаторы

VWAP bands - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3359
Рейтинг:
(52)
Опубликован:
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Индикатор аналогичен полосам Боллинджера но использует объемно-взвешенную среднюю в качестве центрального значения полос.

При его использовании у вас есть возможность использовать тиковые или реальные объемы для расчетов (если для этого символа или брокера вообще доступны реальные объемы).

Также вы можете выбрать, рассчитывать отклонение с использованием коррекции выборки или без нее.

Каждая полоса может быть включена или выключена. Если множитель отклонения для любой из полос установлен на <=0, это означает что полоса рассчитываться не будет.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17247

Corr RSI Corr RSI

"Шаговый" или "скорректированный" RSI.

MACD ca MACD ca

MACD ca — род "step MACD" или "скорректированной MACD".

Corr momentum Corr momentum

"Скорректированный" Моментум.

Corr velocity Corr velocity

"Скорректированный" индикатор Velocity (сглаженный Моментум).