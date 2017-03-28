Diese Indikator ist ähgnlich den Bollinger Bänder, aber er verwendet Volumen gewichtete Durchschnitte als Mittellinie der Bänder.

Für die Verwendung haben Sie die Optionen, entweder das Tick-Volumen oder das Real-Volumen für die Berechnung zu wählen (wenn das Symbol und der Broker das Real-Volumen bereitstellen).

Sie können auch die Abweichung mit oder ohne Stichprobenkorrektur berechnen lassen.

Jedes Band kann ein- oder ausgeblendet werden. Ist der Multiplikator der Abweichungen für die Bänder <=0 werden keine Bänder berechnet.



