und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VWAP Bänder - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2190
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Diese Indikator ist ähgnlich den Bollinger Bänder, aber er verwendet Volumen gewichtete Durchschnitte als Mittellinie der Bänder.
Für die Verwendung haben Sie die Optionen, entweder das Tick-Volumen oder das Real-Volumen für die Berechnung zu wählen (wenn das Symbol und der Broker das Real-Volumen bereitstellen).
Sie können auch die Abweichung mit oder ohne Stichprobenkorrektur berechnen lassen.
Jedes Band kann ein- oder ausgeblendet werden. Ist der Multiplikator der Abweichungen für die Bänder <=0 werden keine Bänder berechnet.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17247
Corr RSI - "stufenartige" oder "korrigierter" RSI.MACD ca
MACD ca - eine Art "stufenartigen MACD" oder "korrigierten MACD".
"Korrigiertes" MomentumCorr velocity
"Korrigierte" Geschwindigkeit (geglättetes Momentum).