VWAP Bänder - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
vwap_bands.mq5 (18.58 KB)
Diese Indikator ist ähgnlich den Bollinger Bänder, aber er verwendet Volumen gewichtete Durchschnitte als Mittellinie der Bänder.

Für die Verwendung haben Sie die Optionen, entweder das Tick-Volumen oder das Real-Volumen für die Berechnung zu wählen (wenn das Symbol und der Broker das Real-Volumen bereitstellen).

Sie können auch die Abweichung mit oder ohne Stichprobenkorrektur berechnen lassen.

Jedes Band kann ein- oder ausgeblendet werden. Ist der Multiplikator der Abweichungen für die Bänder <=0 werden keine Bänder berechnet.


Corr RSI Corr RSI

Corr RSI - "stufenartige" oder "korrigierter" RSI.

MACD ca MACD ca

MACD ca - eine Art "stufenartigen MACD" oder "korrigierten MACD".

Corr momentum Corr momentum

"Korrigiertes" Momentum

Corr velocity Corr velocity

"Korrigierte" Geschwindigkeit (geglättetes Momentum).