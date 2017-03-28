und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MACD ca - Indikator für den MetaTrader 5
985
Korrigierte Werte scheinen gute Filter zu sein, dürfen aber nicht mit den verwendeten Filtern verwechselt werden. Die Werte für die "korrigierten" Methode sind nicht die der "gefilterten" Werte.
Als weitere Hilfe, es gibt es mehrere Wege, wie eine "Trend" gefunden wird:
- Umkehr der Steigung
- Das Kreuzen der Nulllinie
- oder das Kreuzen mit originalen MACD Linie (in diesem Fall wird der MACD als ein Art Signallinie verwendet)
Sie können auch steuern, ob Sie die "Korrektur" benötigen (durch die Veränderung der Periodenlänge der Korrektur) wenn Sie den originalem MACD sehen wollen.
Nach etwas experimentieren kann man einen interessanten Filter erhalten und so dem guten alten MACD ein neues Leben einhauchen.
