MACD ca - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
2966
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
MACD "step" ou "corrigida" (utilizando o mesmo método de correção usado nas médias móveis).

Os níveis corrigidos são bons filtros, mas eles não devem ser confundidos com os filtros que já estamos usando. Os valores para o método de "correção" é diferente dos valores "filtrados."

Além disso, há uma seleção de possíveis maneiras de encontrar a "tendência":

  • na mudança da inclinação
  • no cruzamento da linha de zero.
  • ou no cruzamento do valor da MACD original (a MACD, neste caso, é usada como uma espécie de linha de sinal).

Além disso, você pode controlar se é necessária a correção (ao configurar o período de "correção"), quando você pode obter uma imagem dos valores da MACD original.

Com algumas experiências, você pode alcançar a filtragem adequada, e desta forma, talvez, a boa MACD adquira uma nova vida.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17242

