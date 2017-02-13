Participe de nossa página de fãs
MACD ca - indicador para MetaTrader 5
Os níveis corrigidos são bons filtros, mas eles não devem ser confundidos com os filtros que já estamos usando. Os valores para o método de "correção" é diferente dos valores "filtrados."
Além disso, há uma seleção de possíveis maneiras de encontrar a "tendência":
- na mudança da inclinação
- no cruzamento da linha de zero.
- ou no cruzamento do valor da MACD original (a MACD, neste caso, é usada como uma espécie de linha de sinal).
Além disso, você pode controlar se é necessária a correção (ao configurar o período de "correção"), quando você pode obter uma imagem dos valores da MACD original.
Com algumas experiências, você pode alcançar a filtragem adequada, e desta forma, talvez, a boa MACD adquira uma nova vida.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17242
