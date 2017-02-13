Os níveis corrigidos são bons filtros, mas eles não devem ser confundidos com os filtros que já estamos usando. Os valores para o método de "correção" é diferente dos valores "filtrados."



Além disso, há uma seleção de possíveis maneiras de encontrar a "tendência":

na mudança da inclinação

no cruzamento da linha de zero.

ou no cruzamento do valor da MACD original (a MACD, neste caso, é usada como uma espécie de linha de sinal).

Além disso, você pode controlar se é necessária a correção (ao configurar o período de "correção"), quando você pode obter uma imagem dos valores da MACD original.

Com algumas experiências, você pode alcançar a filtragem adequada, e desta forma, talvez, a boa MACD adquira uma nova vida.



