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Индикаторы

MACD ca - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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"Шаговая" или "скорректированная" MACD (с использованием такого же метода коррекции, что используется в скользящих средних).

Скорректированные уровни становятся хорошими фильтрами, однако их не стоит путать с фильтрами, которые мы уже используем. Значения для "коррекционного" метода отличаются от "отфильтрованных" значений.

Вдобавок, здесь есть выбор возможных способов нахождения "тренда":

  • на изменении наклона
  • при пересечении нулевой линии
  • или при пересечении значений оригинальной MACD (в этом случае MACD используется как своего рода сигнальная линия).

Также вы можете контролировать, нужна ли вообще коррекция (при настройке периода "коррекции"), когда вы можете получить отображение значений оригинальной MACD.

Путем некоторых экспериментов можно добиться подходящей фильтрации, и этот путь, возможно, становится новой жизнью старой доброй MACD.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17242

Corr average Corr average

Средняя, использующая метод "коррекции" Андреаса Уля.

iCrosshairClickTarget iCrosshairClickTarget

Индикатор iCrosshairClickTarget для MetaTrader 5 — это улучшенная версия индикатора, разработанная для предыдущей версии платформы.

Corr RSI Corr RSI

"Шаговый" или "скорректированный" RSI.

VWAP bands VWAP bands

Объемно-взвешенные полосы.