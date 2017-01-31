Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD ca - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2662
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скорректированные уровни становятся хорошими фильтрами, однако их не стоит путать с фильтрами, которые мы уже используем. Значения для "коррекционного" метода отличаются от "отфильтрованных" значений.
Вдобавок, здесь есть выбор возможных способов нахождения "тренда":
- на изменении наклона
- при пересечении нулевой линии
- или при пересечении значений оригинальной MACD (в этом случае MACD используется как своего рода сигнальная линия).
Также вы можете контролировать, нужна ли вообще коррекция (при настройке периода "коррекции"), когда вы можете получить отображение значений оригинальной MACD.
Путем некоторых экспериментов можно добиться подходящей фильтрации, и этот путь, возможно, становится новой жизнью старой доброй MACD.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17242
Средняя, использующая метод "коррекции" Андреаса Уля.iCrosshairClickTarget
Индикатор iCrosshairClickTarget для MetaTrader 5 — это улучшенная версия индикатора, разработанная для предыдущей версии платформы.
"Шаговый" или "скорректированный" RSI.VWAP bands
Объемно-взвешенные полосы.