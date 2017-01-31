Скорректированные уровни становятся хорошими фильтрами, однако их не стоит путать с фильтрами, которые мы уже используем. Значения для "коррекционного" метода отличаются от "отфильтрованных" значений.



Вдобавок, здесь есть выбор возможных способов нахождения "тренда":

на изменении наклона

при пересечении нулевой линии

или при пересечении значений оригинальной MACD (в этом случае MACD используется как своего рода сигнальная линия).

Также вы можете контролировать, нужна ли вообще коррекция (при настройке периода "коррекции"), когда вы можете получить отображение значений оригинальной MACD.

Путем некоторых экспериментов можно добиться подходящей фильтрации, и этот путь, возможно, становится новой жизнью старой доброй MACD.



