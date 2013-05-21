CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

linreg - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3121
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

ch33z3

Типичный мувинг с использованием алгоритма линейной регрессии.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.05.2008.

Рис.1 Индикатор linreg

Рис.1 Индикатор linreg

GRFLeadingEdge GRFLeadingEdge

Достаточно интересная альтернатива каналу Боллинджера

CandleCountdown CandleCountdown

Показывает время до закрытия свечи

Модуль трэйлинг-стопа, выполненный на индикаторе WPR Модуль трэйлинг-стопа, выполненный на индикаторе WPR

Модуль трэйлинг-стопа, выполненный на индикаторе WPR с коротким и длинным Stop Loss

Cronex_Impulse_CD_Color Cronex_Impulse_CD_Color

Модификация MACD гистограммы.