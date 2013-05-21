Смотри, как бесплатно скачать роботов
linreg - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
ch33z3
Типичный мувинг с использованием алгоритма линейной регрессии.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.05.2008.
Рис.1 Индикатор linreg
