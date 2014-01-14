CodeBaseSeções
Indicadores

linreg - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1614
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

ch33z3

Uma MA típica usando o algoritmo de regressão linear.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.05.2008.

Figura 1. Indicador linreg

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1724

