Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
linreg - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1614
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
ch33z3
Uma MA típica usando o algoritmo de regressão linear.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.05.2008.
Figura 1. Indicador linreg
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1724
Um pequeno exemplo do cálculo fractal Mandelbrot em OpenCL. O OpenCL acelera os cálculos de fractal aproximadamente em até 100 vezes, em comparação com os cálculos da CPU.Um WPR Baseado em Módulo Trailing Stop
Um módulo de "trailing stop" com base no indicador WPR através de dois parâmetros: "short" e "long Stop Loss".
Versão do Oscilador Chande Momentum que utiliza os preços suavizados para realizar seus cálculos.Ultra Spearman Rank Correlation
Este indicador de tendência se baseia nos valores do indicador SpearmanRankCorrelation e na análise de suas linhas de sinal. A cor do histograma determina a direção da tendência, a largura do histograma depende da força da tendência.