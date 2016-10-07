コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

linreg - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
981
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
linreg.mq5 (5.48 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

ch33z3

線形回帰アルゴリズムを使用する典型的なMA。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月17日に公開されました。

図1　linreg指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1724

