無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
linreg - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 981
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
ch33z3
線形回帰アルゴリズムを使用する典型的なMA。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月17日に公開されました。
図1 linreg指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1724
WRPに基づいたトレイリングストップモジュール
WRPに基づいたショート及びロング決済逆指値付きのトレイリングストップモジュールCandleCountdown
ローソク足が閉じる前に残された時間を表示します。
Didi指数
Didi指数のmql5ソースコードGRFLeadingEdge
非常に興味深いボリンジャーバンドの代替