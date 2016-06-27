Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
linreg - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
ch33z3
Ein typischer MA, der den Algorithmus der linearen Regression verwendet.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.05.2008.
Bild 1. Der Indikator linreg
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1724
