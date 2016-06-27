CodeBaseKategorien
Indikatoren

linreg - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
linreg.mq5 (5.48 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

ch33z3

Ein typischer MA, der den Algorithmus der linearen Regression verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.05.2008.

Bild 1. Der Indikator linreg

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1724

