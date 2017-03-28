Dieser Indikator kann 4 Durchschnittsarten berechnen mit der Option, diese zu "korrigieren".

Obwohl auf den erste Blick Dr. Uhls Methode durch die Art der Korrektur wie eine adaptiver EMA aussieht, sind die Werte sehr, sehr ähnlich dem Original, wenn (in Zeiten hoher Volatilität) keine Korrektur stattfindet. Deswegen kann er in einem breiten Spektrum von Werten (nicht nur Mittelwerte) eingesetzt werden, ohne einen signifikanten Verlust, wie das bei mancher Durchschnittsbildung passieren kann.



Die 4 Durchschnittstypen sind eigentlich die üblichen 5 Grundtypen der Mittelwerte. Der Indikator wurde bei seiner Berechnung und Trendbestimmung stark erweitert.

Ist die Periodenlänge für die Korrektur <0, gibt es keine Korrektur und dann sind die Werte die des Originals.



Ist die Periodenlänge der Korrektur zwischen 0 und 1 dann wird die Periodenlänge des Durchschnitts verwendet.

Ist die Periodenlänge der Korrektur > 1 dann wird dieser Wert als Periodenlänge der Korrektur verwendet.

Dieser Indikator hat variable Level (um so eine Art Oszillator zu erhalten, wodurch eine Trenderkennung leichter wird). Farbwechsel (und Trendstatus) lassen sich bestimmen durch:

Umkehr der Steigung

Kreuzen der äußeren Level

der Mittellinie

Kreuzen des Originalmittelwertes

Der Indikator zeigt auch die Werte des Originals. Wenn sich der korrigierte mit dem originalen Wert kreuzt, bestimmt das den Trend. Er ist eigentlich ein guter Trendindikator und erzeugt nur eine kleine Zahl falsche Signale, wenn nicht eine zu kleine Periodenlänge verwendet wird (eine zu kleine Periodenlänge tendiert eher zu vermehrten Störungen), und daher wird empfohlen einen guten Kompromiss zu suchen. Die normalen Periodenlängen bringen gewöhnlich bei diesem Indikator gute Resultate — lange aber auch.

Der Rest sind die üblichen Optionen (multi-zeitrahmenfähig und mit Hinweisgebung) und da die Parameter gut erklärt sind, sollte eine Verwendung nicht allzu schwierig sein.

Ein Beispiel auf ein "größeres Bild"





