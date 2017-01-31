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Corr average - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор рассчитывает 4 основных типа средних с опцией "коррекции" значения средней.
Даже несмотря на то, что с первого взгляда метод Уля выглядит как адаптивная EMA, благодаря способу коррекции значений, эта средняя дает результаты, очень близкие к оригинальному значению, когда коррекция неактивна (во время сильной волатильности). Из-за этого этот индикатор пригоден для использования на широком диапазоне значений (не только средних). Но в этих случаях используются скользящие средние.
4 типа используемых средних — обычные базовые типы. Основное улучшение кода заключается в том, как индикатор рассчитывается и как он может определять тренд.
- Если период "коррекции" < 0, тогда коррекции не происходит (в этом случае значение почти такое же, как и у оригинальной средней).
- Если период "коррекции" от 0 до 1, то для коррекции назначается такой же период, как и у средней
- Если период коррекции установлен > , то этот заданный период и используется для коррекции.
У этого индикатора есть плавающие уровни (чтобы добавить неявное преобразование к осциллятору и сделать определение тренда более простым). Цвет (и состояние тренда) могут определяться на основании:
- изменения наклона
- пересечения внешних уровней
- пересечение среднего уровня
- значения оригинальной средней
- Этот индикатор показывает и значение оригинальной средней тоже. Если скорректированное и оригинальное значения пересекаются, тип их пересечения и определяет состояние тренда. Обычно это хороший трендовый индикатор и выдает немного ложных сигналов, если выбран не слишком быстрый период для усреднения (короткие периоды в любом случае приводят к появлению шума вместо фильтрации цены), так что я бы советовал придерживаться определенного компромисса в выборе периода. Нормальные периоды усреднения, которые обычно используются, работают с этим индикатором очень хорошо.
Остальные добавленные опции — стандартны (мультитаймфрейм, алерты), и они четко разъяснены в комментариях к коду, так что использование этого индикатора не должно быть сложным.
Пример использования на "длинном периоде" показан на примере снизу.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17233
Индикатор iCrosshairClickTarget для MetaTrader 5 — это улучшенная версия индикатора, разработанная для предыдущей версии платформы.QWMA ca
QWMA - версия "CA" ("скорректированная средняя")