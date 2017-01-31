Этот индикатор рассчитывает 4 основных типа средних с опцией "коррекции" значения средней.

Даже несмотря на то, что с первого взгляда метод Уля выглядит как адаптивная EMA, благодаря способу коррекции значений, эта средняя дает результаты, очень близкие к оригинальному значению, когда коррекция неактивна (во время сильной волатильности). Из-за этого этот индикатор пригоден для использования на широком диапазоне значений (не только средних). Но в этих случаях используются скользящие средние.



4 типа используемых средних — обычные базовые типы. Основное улучшение кода заключается в том, как индикатор рассчитывается и как он может определять тренд.

Если период "коррекции" < 0, тогда коррекции не происходит (в этом случае значение почти такое же, как и у оригинальной средней).



Если период "коррекции" от 0 до 1, то для коррекции назначается такой же период, как и у средней

Если период коррекции установлен > , то этот заданный период и используется для коррекции.

У этого индикатора есть плавающие уровни (чтобы добавить неявное преобразование к осциллятору и сделать определение тренда более простым). Цвет (и состояние тренда) могут определяться на основании:

изменения наклона

пересечения внешних уровней

пересечение среднего уровня

значения оригинальной средней

Этот индикатор показывает и значение оригинальной средней тоже. Если скорректированное и оригинальное значения пересекаются, тип их пересечения и определяет состояние тренда. Обычно это хороший трендовый индикатор и выдает немного ложных сигналов, если выбран не слишком быстрый период для усреднения (короткие периоды в любом случае приводят к появлению шума вместо фильтрации цены), так что я бы советовал придерживаться определенного компромисса в выборе периода. Нормальные периоды усреднения, которые обычно используются, работают с этим индикатором очень хорошо.

Остальные добавленные опции — стандартны (мультитаймфрейм, алерты), и они четко разъяснены в комментариях к коду, так что использование этого индикатора не должно быть сложным.

Пример использования на "длинном периоде" показан на примере снизу.





