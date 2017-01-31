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Индикаторы

Corr average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Этот индикатор рассчитывает 4 основных типа средних с опцией "коррекции" значения средней.

Даже несмотря на то, что с первого взгляда метод Уля выглядит как адаптивная EMA, благодаря способу коррекции значений, эта средняя дает результаты, очень близкие к оригинальному значению, когда коррекция неактивна (во время сильной волатильности). Из-за этого этот индикатор пригоден для использования на широком диапазоне значений (не только средних). Но в этих случаях используются скользящие средние.

4 типа используемых средних — обычные базовые типы. Основное улучшение кода заключается в том, как индикатор рассчитывается и как он может определять тренд.

  • Если период "коррекции" < 0, тогда коррекции не происходит (в этом случае значение почти такое же, как и у оригинальной средней).
  • Если период "коррекции" от 0 до 1, то для коррекции назначается такой же период, как и у средней
  • Если период коррекции установлен > , то этот заданный период и используется для коррекции.

У этого индикатора есть плавающие уровни (чтобы добавить неявное преобразование к осциллятору и сделать определение тренда более простым). Цвет (и состояние тренда) могут определяться на основании:

  • изменения наклона
  • пересечения внешних уровней
  • пересечение среднего уровня
  • значения оригинальной средней
    • Этот индикатор показывает и значение оригинальной средней тоже. Если скорректированное и оригинальное значения пересекаются, тип их пересечения и определяет состояние тренда. Обычно это хороший трендовый индикатор и выдает немного ложных сигналов, если выбран не слишком быстрый период для усреднения (короткие периоды в любом случае приводят к появлению шума вместо фильтрации цены), так что я бы советовал придерживаться определенного компромисса в выборе периода. Нормальные периоды усреднения, которые обычно используются, работают с этим индикатором очень хорошо.

Остальные добавленные опции — стандартны (мультитаймфрейм, алерты), и они четко разъяснены в комментариях к коду, так что использование этого индикатора не должно быть сложным.

Пример использования на "длинном периоде" показан на примере снизу.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17233

iCrosshairClickTarget iCrosshairClickTarget

Индикатор iCrosshairClickTarget для MetaTrader 5 — это улучшенная версия индикатора, разработанная для предыдущей версии платформы.

QWMA ca QWMA ca

QWMA - версия "CA" ("скорректированная средняя")

MACD ca MACD ca

MACD ca — род "step MACD" или "скорректированной MACD".

Corr RSI Corr RSI

"Шаговый" или "скорректированный" RSI.