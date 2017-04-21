本指标计算四种基本类型的平均，并且有选项来计算平均的"修正"值。

尽管乍一看来 Uhl 博士的方法看起来像自适应 EMA, 因为它修正数值的方法，它给出的结果，和修正没有被激活之前非常接近(在波动较大的时候)。正因为这样，它适合用于大范围的数据(而不仅是平均)，而不会损失最初的数值，而这种情况下会使用平均。



四种类型的平均是常用的5种基本类型的平均，而指标有大幅扩展的是它是如何计算的和它是如何确定趋势的。

如果修正周期数设为 <0, 就不会有修正，并且在这种情况下平均值就等于最初的平均值。



如果修正周期数设为0到1之间，就使用与平均周期数相同的周期数来修正。

如果修正周期数设为任何 > 1 的数值，就使用固定的周期数来修正。

这个指标有浮动的水平 (为了加上内含的转换功能，变成某种震荡指标并且使确定趋势更加容易). 颜色(和趋势状态) 改变可以根据以下确定 :

斜率改变

外部水平线交叉

中线交叉

原始平均值交叉

本指标也显示了最初的平均值。如果修正的值和最初的数值交叉，它们的交叉类型就确定了趋势的状态。它通常是一个很好的指示，如果使用了不是太快(短)的平均周期数，错误信号会比较少(过小的周期数会引起噪音，而不是过滤价格)，所以建议在周期数的使用上做一些组合。普通的平均周期数一般就使指标能工作得很好 - 长的周期数也是如此。

其余的选项是常用的 (多时段和提醒)，而且它们已经在参数中清晰描述，应该不难使用。

一个"更加广泛用途"的实例





