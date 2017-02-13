Este indicador calcula 4 tipos básicos de médias coma opção de "correção" do valor de média.

Mesmo, apesar do fato de que, à primeira vista, o método Uhl parece uma EMA adaptativa, graças à habilidade de correção de valores, esta média dá resultados que estão muito perto do valor original, quando a correção está inativa (durante uma alta volatilidade). Devido a isto, este indicador é utilizável numa vasta gama de valores (não apenas médios). Mas, nestes casos, são usadas médias móveis.



Os 4 tipos de médias são os habituais tipos básicos. O principal melhora do código está em como o indicador calcula e determina a tendência.

Se o período de "correção" < 0, a correção não ocorre (neste caso, o valor é quase o mesmo que a média original).



Se o período de "correção" de 0 a 1, à correção é atribuído o mesmo período como a média.

Se o período de correção for colocado > , este período definido é usado para correção.

Este indicador tem níveis flutuantes (para adicionar uma conversão implícita a um oscilador e fazer uma determinação da tendência mais facilmente). A cor (estado da tendência) pode ser determinada com base em:

as mudanças de inclinação

o cruzamento dos níveis externos

cruzamento do nível médio

os valores da média original

Este indicador mostra o valor da média original também. Se os valores ajustados e originais se cruzam, seu tipo de interseção determina o estado da tendência. Geralmente este é um bom indicador de tendência e dá poucos sinais falsos, se for escolhido um período não muito rápido para média (períodos curtos, em qualquer caso, dão origem a ruído, em vez de filtrar o preço), então eu aconselharia ajustar-se a um determinado compromisso na seleção do período. Estes períodos normais de média são normalmente utilizados e trabalham com este indicador muito bem.

O resto das opções adicionadas são padrão (multi-timeframe, alertas) e são claramente explicadas nos comentários do código, de modo que o uso de este indicador não deve ser difícil.

Abaixo é mostrado um exemplo de como usar num "longo período".





