Индикатор QWMA — "скорректированная" версия (как описано Андреасом Улем для простой скользящей средней, но сейчас применяется к QWMA).

"Коррекция"— процесс, в котором значение средней проверяется на то, насколько высока значимость ее изменения. Для этого используется стандартное отклонение, и если изменение "недостаточно значимое", то оно игнорируется. Из-за этого скользящая средняя начинает выглядеть как построенная по "шаговым значениям". Но в любом случае, ее нельзя путать с такой средней. Скорректированная средняя — другая.



Период коррекции может быть использован, чтобы иметь различные типы расчетов:

Если период "коррекции" < 0, тогда коррекции не происходит (в этом случае значение почти такое же, как и у оригинальной QWMA).

Если период "коррекции" 0, то он такой же, как и период QMA.

Если установить для него любое другое значение, то используется соответствующий период.

Также различаются условия изменения цветовой схемы:

в этом индикаторе одно значение — оно отображается как оригинальное ("некорректированное" ) значение QWMA. Один из вариантов цветовой комбинации — событие, когда скорректированная средняя пересекается с оригинальной QWMA.



Остальные предполагаемые цветовые схемы:

Цвет (и алерты) меняется:



пересечение внешнего уровня



пересечение среднего уровня

PS: рекомендуются эксперименты. По умолчанию используются грубые настройки, таким образом, чтобы они соответствовали "трендовому" использованию, но различные типы использования индикатора тоже вполне возможны, если изменить настройки.



