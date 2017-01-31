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Индикаторы

QWMA ca - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Индикатор QWMA — "скорректированная" версия (как описано Андреасом Улем для простой скользящей средней, но сейчас применяется к QWMA).

"Коррекция"— процесс, в котором значение средней проверяется на то, насколько высока значимость ее изменения. Для этого используется стандартное отклонение, и если изменение "недостаточно значимое", то оно игнорируется. Из-за этого скользящая средняя начинает выглядеть как построенная по "шаговым значениям". Но в любом случае, ее нельзя путать с такой средней. Скорректированная средняя — другая.

Период коррекции может быть использован, чтобы иметь различные типы расчетов:

  • Если период "коррекции" < 0, тогда коррекции не происходит (в этом случае значение почти такое же, как и у оригинальной QWMA).
  • Если период "коррекции" 0, то он такой же, как и период QMA.
  • Если установить для него любое другое значение, то используется соответствующий период.

Также различаются условия изменения цветовой схемы:

  • в этом индикаторе одно значение — оно отображается как оригинальное ("некорректированное" ) значение QWMA. Один из вариантов цветовой комбинации — событие, когда скорректированная средняя пересекается с оригинальной QWMA.
  • Остальные предполагаемые цветовые схемы:
    • Цвет (и алерты) меняется:
    • пересечение внешнего уровня
    • пересечение среднего уровня

PS: рекомендуются эксперименты. По умолчанию используются грубые настройки, таким образом, чтобы они соответствовали "трендовому" использованию, но различные типы использования индикатора тоже вполне возможны, если изменить настройки.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17223

Rsi(oma) with auto Fibonacci levels Rsi(oma) with auto Fibonacci levels

RSI(OMA) с автоматическими уровнями Фибоначчи.

Sentiment zone oscillator Sentiment zone oscillator

Осциллятор зоны настроений рынка.

iCrosshairClickTarget iCrosshairClickTarget

Индикатор iCrosshairClickTarget для MetaTrader 5 — это улучшенная версия индикатора, разработанная для предыдущей версии платформы.

Corr average Corr average

Средняя, использующая метод "коррекции" Андреаса Уля.