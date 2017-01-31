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QWMA ca - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор QWMA — "скорректированная" версия (как описано Андреасом Улем для простой скользящей средней, но сейчас применяется к QWMA).
"Коррекция"— процесс, в котором значение средней проверяется на то, насколько высока значимость ее изменения. Для этого используется стандартное отклонение, и если изменение "недостаточно значимое", то оно игнорируется. Из-за этого скользящая средняя начинает выглядеть как построенная по "шаговым значениям". Но в любом случае, ее нельзя путать с такой средней. Скорректированная средняя — другая.
Период коррекции может быть использован, чтобы иметь различные типы расчетов:
- Если период "коррекции" < 0, тогда коррекции не происходит (в этом случае значение почти такое же, как и у оригинальной QWMA).
- Если период "коррекции" 0, то он такой же, как и период QMA.
- Если установить для него любое другое значение, то используется соответствующий период.
Также различаются условия изменения цветовой схемы:
- в этом индикаторе одно значение — оно отображается как оригинальное ("некорректированное" ) значение QWMA. Один из вариантов цветовой комбинации — событие, когда скорректированная средняя пересекается с оригинальной QWMA.
- Остальные предполагаемые цветовые схемы:
- Цвет (и алерты) меняется:
- пересечение внешнего уровня
- пересечение среднего уровня
PS: рекомендуются эксперименты. По умолчанию используются грубые настройки, таким образом, чтобы они соответствовали "трендовому" использованию, но различные типы использования индикатора тоже вполне возможны, если изменить настройки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17223
RSI(OMA) с автоматическими уровнями Фибоначчи.Sentiment zone oscillator
Осциллятор зоны настроений рынка.
Индикатор iCrosshairClickTarget для MetaTrader 5 — это улучшенная версия индикатора, разработанная для предыдущей версии платформы.Corr average
Средняя, использующая метод "коррекции" Андреаса Уля.