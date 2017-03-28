QWMA Indikator — die "korrigierte" Version (wie beschrieben von Dr. Andreas Uhl für einfache Durchschnitte, aber diesmal angewendet auf den qwma).

"Korrektur" bedeutet hier eine Prüfung der Preisänderungen auf ihre Signifikanz (wie groß). Dafür wird eine Standardabweichung der Änderungen verwendet und, wenn sie "nicht signifikant genug" sind, wird die Änderung ignoriert. Dadurch kann dieser Durchschnitt manchmal "stufenartig" aussehen. Aber er ist nicht mit einem Stufen-Durchschnitt verwechselt werden. Der korrigierte Durchschnitt ist anders.



Die Periodenlänge für die Korrektur kann für verschiedene Berechnungsarten verwendet werden:

Ist die Periodenlänge der Korrektur < 0, gibt es keine Korrektur (dann ist es der originale qwma)

Ist die Periodenlänge der Korrektur =0, dann ist die Periodenlänge der Korrektur gleich der des qma

Jeder andere Wert wird als solcher verwendet

Weiters ist die Farbgebung anders:

Dieser Indikator zeigt einen Wert, das ist der originale ("nicht-korrigiert") qwma. Eine der Farbkombinationen zeigt das Kreuzen des korrigierten Durchschnitts mit dem originalen qwma.



Die Anderen sind die bekannten Typen:

Farbwechsel (und Hinweisgebung) bei Umkehr der Steigung



Farbwechsel (und Hinweisgebung) beim Kreuzen der äußeren Level



Farbwechsel (und Hinweisgebung) beim Kreuzen der mittleren Levels

PS: Experimentieren wird anempfohlen. Die Standardeinstellung ist etwas grob, so dass das Ergebnis etwas trendlastig ist, aber mit anderen Einstellungen sind auch andere Verwendungen möglich



