CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

QWMA ca - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1305
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
QWMA_ca.mq5 (35.58 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

QWMA Indikator — die "korrigierte" Version (wie beschrieben von Dr. Andreas Uhl für einfache Durchschnitte, aber diesmal angewendet auf den qwma).

"Korrektur" bedeutet hier eine Prüfung der Preisänderungen auf ihre Signifikanz (wie groß). Dafür wird eine Standardabweichung der Änderungen verwendet und, wenn sie "nicht signifikant genug" sind, wird die Änderung ignoriert. Dadurch kann dieser Durchschnitt manchmal "stufenartig" aussehen. Aber er ist nicht mit einem Stufen-Durchschnitt verwechselt werden. Der korrigierte Durchschnitt ist anders.

Die Periodenlänge für die Korrektur kann für verschiedene Berechnungsarten verwendet werden:

  • Ist die Periodenlänge der Korrektur < 0, gibt es keine Korrektur (dann ist es der originale qwma)
  • Ist die Periodenlänge der Korrektur =0, dann ist die Periodenlänge der Korrektur gleich der des qma
  • Jeder andere Wert wird als solcher verwendet

Weiters ist die Farbgebung anders:

  • Dieser Indikator zeigt einen Wert, das ist der originale ("nicht-korrigiert") qwma. Eine der Farbkombinationen zeigt das Kreuzen des korrigierten Durchschnitts mit dem originalen qwma.
  • Die Anderen sind die bekannten Typen:
    • Farbwechsel (und Hinweisgebung) bei Umkehr der Steigung
    • Farbwechsel (und Hinweisgebung) beim Kreuzen der äußeren Level
    • Farbwechsel (und Hinweisgebung) beim Kreuzen der mittleren Levels

PS: Experimentieren wird anempfohlen. Die Standardeinstellung ist etwas grob, so dass das Ergebnis etwas trendlastig ist, aber mit anderen Einstellungen sind auch andere Verwendungen möglich


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17223

Rsi(oma) mit Auto-Fibonacci-Level Rsi(oma) mit Auto-Fibonacci-Level

RSI(OMA) mit Auto-Fibonacci-Level.

Sentiment Zonen Oszillator Sentiment Zonen Oszillator

Sentiment Zonen Oszillator.

iCrosshairClickTarget iCrosshairClickTarget

Der Indikator iCrosshairClickTarget für den MetaTrader 5 ist eine verbesserte Version des Indikators iCrosshair für MetaTrader 4.

Corr average Corr average

Ein Durchschnitt, der Dr. Andreas Uhls Korrektur verwendet.