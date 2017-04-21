QWMA 指标 — "修正" 版本 (Andreas Uhl 博士曾经在简单平均中描述过，但这一次用在 qwma 中)。

"修正" 是一种检查数值的平均以确定改变的大小(有多大)的过程，为此，使用了改变的标准偏差，并且，如果改变"不是足够大"那么改变就被忽略，因为平均值必须是有"类似分步"的数值。但是在任何情况下，它不应该与分步平均类型相混合。修正的平均是不同的，



修正周期数可以用于不同类型的计算:

如果 "修正" 周期数设为 < 0, 那么久没有修正模式 (在这种情况下，数值与最初的 qwma 是相同的)

如果 "修正" 周期数设为 0, 那么 "修正" 周期数就和 qma 周期数相同

如果它被设为其他任何数值，就使用作为周期数

另外，在此颜色也是不同的:

在这个指标中，显示的一个数值是最初的('未经修正的") qwma 数值. 一个颜色组合是当修正的平均与最初的 qwma 数值交叉.



其它的是所期待的颜色类型:

当斜率改变的颜色 (和提醒)



当外部水平有交叉的颜色 (和提醒)



当中间水平有交叉的颜色 (和提醒)

备注: 建议做一些试验默认值只是粗略使用的，所以它们对应着 "趋势" 用法, 但是对于其他设置, 指标还可以有不同的使用方法



