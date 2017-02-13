Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
QWMA ca - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1931
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Indicador QWMA é uma versão "corrigida" (como descrito por Andreas Uhl para a média móvel simples, mas agora aplicado ao QWMA).
A "correção" é um processo que verifica quão significativa é a mudança do valor da média. Para este efeito, é usado o desvio padrão, e quando a mudança não é "suficientemente significativa", ele é ignorado. Devido a isso, a média móvel começa a parecer construída sobre os "valores de incremento". De qualquer forma, ela não pode ser confundida com essa média. A média corrigida é outra.
O período de correção pode ser utilizado para ter diferentes tipos de cálculos:
- Se o período de "correção" for definido como < 0, não ocorrerá a correção (neste caso, o valor é quase o mesmo que no QWMA original).
- Se o período de "correção" for 0, ele será o mesmo período do QMA.
- Se, para ele, for definido outro valor, será usado o período correspondente.
Além disso, as condições para alterar o esquema de cores é diferente:
- neste indicador, há um valor e ele é exibido como o valor original ("não corrigido") do QWMA. Uma das variantes de combinação de cores é o evento, quando a média corrigida cruza o QWMA original.
- Outros esquemas de cores propostos:
- A cor e os alertas são alterados:
- cruzamento do nível externo
- cruzamento do nível médio
PS: são recomendados experimentos. Por padrão, são usadas as configurações correntes, para que correspondam ao uso de "tendência", mas diferentes tipos de uso do indicador também podem ter lugar se você alterar as configurações.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17223
O indicador iCrosshairClickTarget para MetaTrader 5 é uma versão melhorada do indicador, ela é projetada para a versão anterior da plataforma.Corr average
Média que usa o método de "correção" Andreas Uhl.
RSI (OMA) com níveis automáticos de Fibonacci.Sentiment zone oscillator
Oscilador de zona de sentimento do mercado.