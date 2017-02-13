O Indicador QWMA é uma versão "corrigida" (como descrito por Andreas Uhl para a média móvel simples, mas agora aplicado ao QWMA).

A "correção" é um processo que verifica quão significativa é a mudança do valor da média. Para este efeito, é usado o desvio padrão, e quando a mudança não é "suficientemente significativa", ele é ignorado. Devido a isso, a média móvel começa a parecer construída sobre os "valores de incremento". De qualquer forma, ela não pode ser confundida com essa média. A média corrigida é outra.



O período de correção pode ser utilizado para ter diferentes tipos de cálculos:

Se o período de "correção" for definido como < 0, não ocorrerá a correção (neste caso, o valor é quase o mesmo que no QWMA original).

Se o período de "correção" for 0, ele será o mesmo período do QMA.

Se, para ele, for definido outro valor, será usado o período correspondente.

Além disso, as condições para alterar o esquema de cores é diferente:

neste indicador, há um valor e ele é exibido como o valor original ("não corrigido") do QWMA. Uma das variantes de combinação de cores é o evento, quando a média corrigida cruza o QWMA original.



Outros esquemas de cores propostos:

A cor e os alertas são alterados:



cruzamento do nível externo



cruzamento do nível médio

PS: são recomendados experimentos. Por padrão, são usadas as configurações correntes, para que correspondam ao uso de "tendência", mas diferentes tipos de uso do indicador também podem ter lugar se você alterar as configurações.



