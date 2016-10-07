無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CandleCountdown - MetaTrader 5のためのインディケータ
特に非直感的な時間枠（M15、M12、M30、H4、H8...）では、ローソク足が閉じる前にどのくらいの時間が残っているかを知りたいことが非常に多くあります。これを 一目で迅速に行うことができます。
