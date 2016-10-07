コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CandleCountdown - MetaTrader 5のためのインディケータ

Zaven Vardanyan
特に非直感的な時間枠（M15、M12、M30、H4、H8...）では、ローソク足が閉じる前にどのくらいの時間が残っているかを知りたいことが非常に多くあります。これを 一目で迅速に行うことができます。

