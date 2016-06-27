CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CandleCountdown - Indikator für den MetaTrader 5

Zaven Vardanyan | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1076
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Sehr oft, vor allem bei nicht-intuitive Zeitrahmen (M15, M12, M30, H4, H8 ...) wollen wir wissen, wie viel Zeit übrig ist, bevor eine Kerze schließt. Dies kann schnell erledigt werden - auf einen Blick.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1722

Triggerlines Shift Modified Triggerlines Shift Modified

Ein einfacher Trendindikator in Form farbiger Wolken

MVV_LinearRegression MVV_LinearRegression

Ein gewöhnlicher, linearer Regressionskanal mit Unterstützungs- und Widerstands-Ebenen

Ein WPR basiertes Trailing Stopp Modul Ein WPR basiertes Trailing Stopp Modul

Ein Trailing Stopp Modul auf Basis des WPR Indikators mit Stopp-Loss für Kauf- (long) und Verkaufs- (short) Positionen

linreg linreg

Ein typischer MA, der den Algorithmus der linearen Regression verwendet