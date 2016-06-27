Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
CandleCountdown - Indikator für den MetaTrader 5
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Sehr oft, vor allem bei nicht-intuitive Zeitrahmen (M15, M12, M30, H4, H8 ...) wollen wir wissen, wie viel Zeit übrig ist, bevor eine Kerze schließt. Dies kann schnell erledigt werden - auf einen Blick.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1722
