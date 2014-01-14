CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CandleCountdown - indicador para MetaTrader 5

Zaven Vardanyan | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
8828
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Muitas vezes, especialmente nos timeframes não-intuitivos (M15, M12, M30, H4, H8 ...) queremos saber quanto tempo resta antes de um candle fechar. Agora isto pode ser feito rapidamente - num instante.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1722

ColorStdDev ColorStdDev

Indicador de força de tendência, mais conveniente visualmente, baseado no Desvio Padrão.

GRFLeadingEdge GRFLeadingEdge

Alternativa muito interessante das Bandas Bollinger.

JBrainTrend1 JBrainTrend1

Indicador de tendência do famoso sistema de negociação BrainTrend1 com a suavização das séries de preço.

MVV_LinearRegression MVV_LinearRegression

Um canal padrão de regressão linear com os níveis de suporte e resistência.