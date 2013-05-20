CodeBaseРазделы
Индикаторы

CandleCountdown - индикатор для MetaTrader 5

Zaven Vardanyan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Очень часто, особенно на неинтуитивных таймфеймах (M15, M12, M30, H4, H8 ...) хочется узнать, сколько осталось времени до закрития свечи. Это можно сделать быстро - одним взглядом.

