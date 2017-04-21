请观看如何免费下载自动交易
Forex Profit(外汇交易利润) - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 1906
本EA交易使用了抛物线 SAR 和三个 EMA (周期数分别为10，25和50).
思路的作者 — Yuri, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
交易策略的算法:
1. 打开一个 EURUSD 的 H1 图表, 手数 0,1.
2. 画出抛物线 SAR 和三条指数移动平均线，周期数为 10, 25, 50.
买入信号: 周期数为10的 ЕMA 从下往上穿过周期数为25和50的EMA，而且抛物线 SAR 低于价格.
卖出信号: 周期数为10的 ЕMA 从上往下穿过周期数为25和50的EMA，而且抛物线 SAR 高于价格.
退出:
1. 通过止损
2. 通过 获利
3. 当 ЕМА 10 线转向相反的方向 (如果我们有一个买入仓位, 就在EMA10达到最高点的时候平仓, 对于卖出 - 形成底部时), 还要达到最小利润。止损和获利值对于买入和卖出交易将是不同的。
在 EURUSD, H1 从 2016.06.28 到 2016.12.16, 初始存款 - $3000 的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17210
