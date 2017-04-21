代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Forex Profit(外汇交易利润) - MetaTrader 5EA

fortrader.ru | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1906
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本EA交易使用了抛物线 SAR 和三个 EMA (周期数分别为10，25和50).

思路的作者 — YuriMQL5 代码的作者 — barabashkakvn

交易策略的算法:

1. 打开一个 EURUSD 的 H1 图表, 手数 0,1.

2. 画出抛物线 SAR 和三条指数移动平均线，周期数为 10, 25, 50.

买入信号: 周期数为10的 ЕMA 从下往上穿过周期数为25和50的EMA，而且抛物线 SAR 低于价格.

卖出信号: 周期数为10的 ЕMA 从上往下穿过周期数为25和50的EMA，而且抛物线 SAR 高于价格.

退出:

1. 通过止损
2. 通过 获利
3. 当 ЕМА 10 线转向相反的方向 (如果我们有一个买入仓位, 就在EMA10达到最高点的时候平仓, 对于卖出 - 形成底部时), 还要达到最小利润。止损和获利值对于买入和卖出交易将是不同的。

在 EURUSD, H1 从 2016.06.28 到 2016.12.16, 初始存款 - $3000 的测试结果:

 Forex Profit 测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17210

Master_MM_Droid Master_MM_Droid

在一个EA交易中有四个交易策略。

BigBarSound BigBarSound

本EA交易在烛形大小超过某个值时发出声音提醒。

情绪区域震荡指标 情绪区域震荡指标

情绪区域震荡指标.

带有自动斐波那契水平的Rsi(oma) 带有自动斐波那契水平的Rsi(oma)

带有自动斐波那契水平的RSI(OMA)。