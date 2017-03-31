コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Forex Profit - MetaTrader 5のためのエキスパート

fortrader.ru | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
957
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザーはパラボリックSARと3つのEMA（期間10、25、50）を使用します。

アイディアの著者 — YuriMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

取引戦略のアルゴリズム：

1. EURUSD、ロット0,1のH1チャートを開きます。

2. パラボリックSARと3つの指数移動平均を期間10,25,50で引きます。

買いシグナル： パラボリックSARが価格を下回っている間に、期間10のЕМА25と50を下から上に横切るЕMA

売りシグナル：パラボリックSARが価格を上回っている間に、期間10のЕМА25と50を上から下に横切るЕMA

エグジット：

1. 決済逆指値2. 決済指値
3. ЕМА10の線が逆方向になると（買いポジションがある場合はЕМА10の上部が形成されたところ、売りでは底部が形成されたところで決済します）、最小の利益をもたらします。売買の決済逆指値及び決済指値は異なります。

EURUSD、H1のテスト結果（2016.06.28から2016.12.16まで）、初期デポジット - $ 3000：

 Forex Profitテスタ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17210

Master_MM_Droid Master_MM_Droid

1つのエキスパートアドバイザーでの4つの取引戦略です。

BigBarSound BigBarSound

このエキスパートアドバイザーは、ローソク足のサイズが一定値を超えた場合にアラート音を鳴らします。

SendClose SendClose

エキスパートアドバイザーは、線の交差時にポジションを開閉します。

gazonkos gazonkos

このエキスパートはモメンタムを検索します：iClose(t2)-iClose(t1)。