このエキスパートアドバイザーはパラボリックSARと3つのEMA（期間10、25、50）を使用します。

アイディアの著者 — Yuri, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

取引戦略のアルゴリズム：

1. EURUSD、ロット0,1のH1チャートを開きます。

2. パラボリックSARと3つの指数移動平均を期間10,25,50で引きます。

買いシグナル： パラボリックSARが価格を下回っている間に、期間10のЕМА25と50を下から上に横切るЕMA。

売りシグナル：パラボリックSARが価格を上回っている間に、期間10のЕМА25と50を上から下に横切るЕMA。

エグジット：

1. 決済逆指値2. 決済指値

3. ЕМА10の線が逆方向になると（買いポジションがある場合はЕМА10の上部が形成されたところ、売りでは底部が形成されたところで決済します）、最小の利益をもたらします。売買の決済逆指値及び決済指値は異なります。

EURUSD、H1のテスト結果（2016.06.28から2016.12.16まで）、初期デポジット - $ 3000：