Es werden die Werte des Parabolics SAR und drei EMA (mit den Perioden 10, 25 und 50) verwendet.

Der Autor der Idee — Jurij, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der Algorithmus der Handelsstrategie:

1. Wir öffnen das Stunden-Chart des Paares EURUSD, lots 0,1.

2. Wir zeichnen die Indikatoren Parabolic SAR und drei Exponential Moving Average mit den Perioden 10, 25, 50.

Das Signal zum Kauf: ЕMA mit der Periode 10 überquert ЕМА 25 und 50 von unten nach oben, dabei befindet sich Parabolic SAR unten vom Preis .

Das Signal zum Verkauf: ЕMA mit der Periode 10 überquert ЕМА 25 und 50 von oben nach unten, dabei befindet sich Parabolic SAR oben vom Preis .

Das Verlassen aus dem Trade:

1. Über die Schließung des Stoploss

2. Über die Schließung des Take-Profits

3. Bei der Wende der Linie ЕМА 10 zur Rückseite (wenn es die Position Buy gibt – dann schließen wir es im Punkt der Bildung der Spitze ЕМА10, für Sell - ist der Tiefe), bei Vorhandensein des minimalen Gewinns. Dabei werden die Werte StopLoss und Takeprofit für die Trades auf den Kauf und den Verkauf verschieden sein.

Die Testergebnisse am EURUSD, H1 von 2016.06.28 bis 2016.12.16, das Anfangsdeposit 3000: