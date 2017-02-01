CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Forex Profit - expert para MetaTrader 5

fortrader.ru | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1671
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Usam-se os valores do Parabolic SAR e três EMA (com períodos 10, 25 e 50).

Autor da ideia — Yúriautor do código mq5 — barabashkakvn

Algoritmo da estratégia de negociação:

1. Abrimos o gráfico horário do par EURUSD, lots 0,1.

2. Plotamos os indicadores Parabolic SAR e três Exponential Moving Average com períodos 10, 25, 50.

Sinal para compra: ЕMA com período 10 atravessa a ЕМА 25 e 50 de baixo para cima, enquanto o Parabolic SAR se encontra abaixo do preço.

Sinal para venda: ЕMA com período 10 atravessa a ЕМА 25 e 50 de cima para baixo, enquanto o Parabolic SAR se encontra acima do preço.

Operações de saída:

1. Para fechar o stop loss
2. Para fechar o take profit
3. Após a reversão da linha ЕМА 10 em direção oposta (se houver posição Buy, fechamos no ponto de formação do pico ЕМА 10, para Sell, fechamos no fundo), tendo em conta a presença de um lucro mínimo. Ao acontecer isto, os valores Stop-Loss e Take-Profit - para as transações de compra e venda - serão diferentes.

Resultados de teste em EURUSD, H1 de 2016.06.28 a 2016.12.16, depósito inicial 3000:

 Forex Profit tester

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17210

Master_MM_Droid Master_MM_Droid

Quatro estratégias de negociação num único Expert Advisor.

BigBarSound BigBarSound

Expert Advisor que emite um sinal sonoro e um alerta ao ultrapassar um determinado tamanho de vela.

SendClose SendClose

Expert Advisor que abre ou fecha uma posição no cruzamento de linhas.

gazonkos gazonkos

O Expert Advisor trabalha na busca de impulso: iClose(t2)-iClose(t1).