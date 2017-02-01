Usam-se os valores do Parabolic SAR e três EMA (com períodos 10, 25 e 50).

Autor da ideia — Yúri, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Algoritmo da estratégia de negociação:

1. Abrimos o gráfico horário do par EURUSD, lots 0,1.

2. Plotamos os indicadores Parabolic SAR e três Exponential Moving Average com períodos 10, 25, 50.

Sinal para compra: ЕMA com período 10 atravessa a ЕМА 25 e 50 de baixo para cima, enquanto o Parabolic SAR se encontra abaixo do preço.

Sinal para venda: ЕMA com período 10 atravessa a ЕМА 25 e 50 de cima para baixo, enquanto o Parabolic SAR se encontra acima do preço.

Operações de saída:

1. Para fechar o stop loss

2. Para fechar o take profit

3. Após a reversão da linha ЕМА 10 em direção oposta (se houver posição Buy, fechamos no ponto de formação do pico ЕМА 10, para Sell, fechamos no fundo), tendo em conta a presença de um lucro mínimo. Ao acontecer isto, os valores Stop-Loss e Take-Profit - para as transações de compra e venda - serão diferentes.

Resultados de teste em EURUSD, H1 de 2016.06.28 a 2016.12.16, depósito inicial 3000: