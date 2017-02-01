Participe de nossa página de fãs
Forex Profit - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1671
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Usam-se os valores do Parabolic SAR e três EMA (com períodos 10, 25 e 50).
Autor da ideia — Yúri, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Algoritmo da estratégia de negociação:
1. Abrimos o gráfico horário do par EURUSD, lots 0,1.
2. Plotamos os indicadores Parabolic SAR e três Exponential Moving Average com períodos 10, 25, 50.
Sinal para compra: ЕMA com período 10 atravessa a ЕМА 25 e 50 de baixo para cima, enquanto o Parabolic SAR se encontra abaixo do preço.
Sinal para venda: ЕMA com período 10 atravessa a ЕМА 25 e 50 de cima para baixo, enquanto o Parabolic SAR se encontra acima do preço.
Operações de saída:
1. Para fechar o stop loss
2. Para fechar o take profit
3. Após a reversão da linha ЕМА 10 em direção oposta (se houver posição Buy, fechamos no ponto de formação do pico ЕМА 10, para Sell, fechamos no fundo), tendo em conta a presença de um lucro mínimo. Ao acontecer isto, os valores Stop-Loss e Take-Profit - para as transações de compra e venda - serão diferentes.
Resultados de teste em EURUSD, H1 de 2016.06.28 a 2016.12.16, depósito inicial 3000:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17210
