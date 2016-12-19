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Forex Entry - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Используются значения Parabolic SAR и трех EMA (с периодами 10, 25 и 50).
Автор идеи: Юрий
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Алгоритм торговой стратегии
1. Открываем часовой график пары EURUSD, lots 0,1.
2. Рисуем индикаторы Parabolic SAR и три Exponential Moving Average с периодами 10, 25, 50.
Сигнал к покупке: ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 снизу вверх, при этом Parabolic SAR находится снизу от цены.
Сигнал к продаже: ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 сверху вниз, при этом Parabolic SAR находится сверху от цены.
Выход из сделок
- По закрытию СтопЛосс;
- По закрытию ТейкПрофит;
- При развороте линии ЕМА 10 в обратную сторону (если есть позиция Buy– то закрываем в точке образования ЕМА10 вершины, для Sell- дна), при наличии минимальной прибыли. При этом значения СтопЛосс и ТейкПрофит для сделок на покупку и продажу будут различны.
Результаты тестирования на EURUSD, H1 с 2016.06.28 по 2016.12.16, начальный депозит 3000:
Пример для расчёта размера лота в зависимости от риска на сделку.Master_MM_Droid
Четыре торговых стратегии в одном советнике.
Советник открывает или закрывает позиции при пересечении линий.Altarius RSI Stohastic
Использует два индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator) и один iRSI (RSI, Relative Strength Index). Вычисляет размер лота исходя из анализа закрытых сделок.