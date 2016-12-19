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Forex Entry - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2763
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Используются значения Parabolic SAR и трех EMA (с периодами 10, 25 и 50).

Автор идеи: Юрий

Автор MQL5-кода: barabashkakvn


Алгоритм торговой стратегии

1. Открываем часовой график пары EURUSD, lots 0,1.

2. Рисуем индикаторы Parabolic SAR и три Exponential Moving Average с периодами 10, 25, 50.

Сигнал к покупке: ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 снизу вверх, при этом Parabolic SAR находится снизу от цены.

Сигнал к продаже: ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 сверху вниз, при этом Parabolic SAR находится сверху от цены.


Выход из сделок

  1. По закрытию СтопЛосс;
  2. По закрытию ТейкПрофит;
  3. При развороте линии ЕМА 10 в обратную сторону (если есть позиция Buy– то закрываем в точке образования ЕМА10 вершины, для Sell- дна), при наличии минимальной прибыли. При этом значения СтопЛосс и ТейкПрофит для сделок на покупку и продажу будут различны.

Результаты тестирования на EURUSD, H1 с 2016.06.28 по 2016.12.16, начальный депозит 3000:

Forex Profit tester

Money Fixed Risk Money Fixed Risk

Пример для расчёта размера лота в зависимости от риска на сделку.

Master_MM_Droid Master_MM_Droid

Четыре торговых стратегии в одном советнике.

SendClose SendClose

Советник открывает или закрывает позиции при пересечении линий.

Altarius RSI Stohastic Altarius RSI Stohastic

Использует два индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator) и один iRSI (RSI, Relative Strength Index). Вычисляет размер лота исходя из анализа закрытых сделок.