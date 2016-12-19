Используются значения Parabolic SAR и трех EMA (с периодами 10, 25 и 50).

Автор идеи: Юрий

Автор MQL5-кода: barabashkakvn





Алгоритм торговой стратегии

1. Открываем часовой график пары EURUSD, lots 0,1.

2. Рисуем индикаторы Parabolic SAR и три Exponential Moving Average с периодами 10, 25, 50.

Сигнал к покупке: ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 снизу вверх, при этом Parabolic SAR находится снизу от цены.

Сигнал к продаже: ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 сверху вниз, при этом Parabolic SAR находится сверху от цены.





Выход из сделок

По закрытию СтопЛосс; По закрытию ТейкПрофит; При развороте линии ЕМА 10 в обратную сторону (если есть позиция Buy– то закрываем в точке образования ЕМА10 вершины, для Sell- дна), при наличии минимальной прибыли. При этом значения СтопЛосс и ТейкПрофит для сделок на покупку и продажу будут различны.

Результаты тестирования на EURUSD, H1 с 2016.06.28 по 2016.12.16, начальный депозит 3000: