アイディアの著者 — Musa Esmagambetov, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

1つのエキスパートアドバイザーでの4つの取引戦略です。

Description from the アイディアの著者:

損失に対する預金保護の考え方が導入されたエキスパートアドバイザーです。バージョン2.4

4つの取引戦略ユニットと資金管理ユニットで構成されています。利用可能なパラメータは、グリニッジを基準としたブローカーの時差と各戦略ごとの資金管理モード（0〜10）です。コードは最適化されており、ほとんどの論理エラーは修正されています。それにもかかわらず、コードには奇妙な部分がまだ残っているため、開発が続けられています。

エキスパートアドバイザーは同時に4つの取引戦略に基づいて動作し、推奨期間はM5ですが、他の時間枠での実行も可能です。EAはもともとVPSの自律的な操作のために設計されています。間隔変数は停止または再起動の際にはリセットされるので、自宅からEAを実行している場合は、EAの適切な操作のために週末に端末をつけたままにする必要があります。もともとはUSDJPYのために作成されましたが、EURUSDでも作動します。組み込みの取引戦略は、他の時間枠ではあまり良い結果を示していません。

下記は取引戦略の簡単な説明です。

1. RSIの売買シグナル、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域を離れるMA。価格が最初の参入ポイントから正しい方向に移動した場合、15ポイントのステップで買い直しが2回行われます。

2. いくつかの良く知られているブレークスルー戦略のセットである「Breakout of box（ボックスのブレイクアウト）」、ストップ注文は6時、12時および20時GMTに出され、トリガされない注文は4時間後に削除されます。

3. 人気のある「遅延トレーダー」戦略。月曜日に2つのストップ注文が2方向に配置され、その後金曜日に決済されます。



4. この戦略では、金曜日の終値と月曜日の始値の違いであるギャップを月曜日に監視します。全てのポジションはトレイリングストップを備えています。決済指値は削除されたスケーリングと結びついている、つまり、ポジションがは2つの注文を使用して開かれそのうちの1つがターゲットを持ちもう1つが決済指値を持つので、エキスパートアドバイザーから削除されました。

重要事項：すべての戦略はトレンド戦略です。バックテストから明らかなように、市場がH4/D1で見える範囲/三角形で動くと、EAは資金を失います。