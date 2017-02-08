Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Este indicador muestra los parámetros del símbolo y de la cuenta, algunos de los cuales pueden ser alterados cuando se publican noticias importantes o antes del cierre de la sesión semanal.
Los siguientes parámetros pueden ser alterados:
- Leverage — el apalancamiento puede disminuirse, por ejemplo, cuando salen noticias importantes, antes del cierre del cierre del mercado el viernes.
- StopLevel — niveles del establecimiento de stop loss y take profit (en puntos). Cuando salen noticias importantes y al final de la sesión, pueden aumentarse.
- MarginCall — cuando se alcanza este nivel de la reducción, se recomienda recargar el balance o cerrar algunas operaciones.
- StopOut — cuando se alcanza este nivel de la reducción, el bróker puede cerrar forzosamente una parte de operaciones perdedoras.
- PointPrice — precio del punto en la moneda del depósito.
- SpreadSmooth — spread actual promediado en los ticks SpreadSmoothTicks.
- RealSpread — spread actual sin promedio.
- SpreadPrice — precio del spread promediado en la moneda del depósito.
Parámetros:
- FontSize — tamaño de la fuente
- FontColor — color de la fuente
- FontName — nombre de la fuente
- XOffset — desplazamiento desde la esquina inferior izquierda hacia la derecha (en píxeles)
- XOffset — desplazamiento desde la esquina inferior izquierda hacia arriba (en píxeles) y la distancia entre las líneas
- SpreadSmoothTicks — período del promedio del valor del spread
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17205
