ShowImportantParams - indicador para MetaTrader 5

Alexey Volchanskiy
1390
(24)
Este indicador muestra los parámetros del símbolo y de la cuenta, algunos de los cuales pueden ser alterados cuando se publican noticias importantes o antes del cierre de la sesión semanal.

show

Los siguientes parámetros pueden ser alterados:

  • Leverage — el apalancamiento puede disminuirse, por ejemplo, cuando salen noticias importantes, antes del cierre del cierre del mercado el viernes.
  • StopLevel — niveles del establecimiento de stop loss y take profit (en puntos). Cuando salen noticias importantes y al final de la sesión, pueden aumentarse.
  • MarginCall — cuando se alcanza este nivel de la reducción, se recomienda recargar el balance o cerrar algunas operaciones.
  • StopOut — cuando se alcanza este nivel de la reducción, el bróker puede cerrar forzosamente una parte de operaciones perdedoras.
Los siguientes parámetros se cambian constantemente dependiendo de la cotización del símbolo actual.
  • PointPrice — precio del punto en la moneda del depósito.
  • SpreadSmooth — spread actual promediado en los ticks SpreadSmoothTicks.
  • RealSpread — spread actual sin promedio.
  • SpreadPrice — precio del spread promediado en la moneda del depósito.

Parámetros:

  • FontSize — tamaño de la fuente
  • FontColor — color de la fuente
  • FontName — nombre de la fuente
  • XOffset — desplazamiento desde la esquina inferior izquierda hacia la derecha (en píxeles)
  • XOffset — desplazamiento desde la esquina inferior izquierda hacia arriba (en píxeles) y la distancia entre las líneas
  • SpreadSmoothTicks — período del promedio del valor del spread

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17205

