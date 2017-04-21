思路的作者 — Musa Esmagambetov, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

在一个EA交易中有四个交易策略。

来自思路作者的描述:

实现存款保护亏损的EA交易。版本 2.4.

包含了4个交易策略和一个资金管理单元，可用的参数: 经济商时间与格林威治时间的偏差, 每个策略的资金管理模式。代码已经优化过，所有逻辑错误已经修改掉了。但是，代码中还是有些奇怪的部分，所以还在继续开发。

本 EA 交易同时基于4个交易策略，推荐的时段是 M5，但是您可以尝试在其他时段中运行此EA。EA 最初是设计用在VPS上自动运行的，如果有重启或者停机，内部变量会重置，为了使EA能够正常营运性，如果您家使用，在周末终端也要打开。它最初是为 USDJPY 创建的, 但是也能在 EURUSD 上工作. 内建的交易策略在其他时段上结果不是那么好。

交易策略的简要描述

1. RSI 买入/卖出信号, MA 推出超买/超卖区域如果价格已经从正确的方向的第一个切入点，将有一个15分两步。

2. 突破箱，一套几个著名的突破策略，止损放在两个方向，6、12、20个小时的时间，非触发式订单后4小时删除。

3. 流行的 "懒惰交易者" 策略. 星期一两个止损订单被放置在两个方向，然后在星期五关闭。



4. 该战略监控星期一的差距，即星期五收盘和星期一的开放之间的差异。 所有的仓位都含有移动止损。将利润从专家顾问中删除，因为它与已删除的标度相连，即用两个订单打开一个位置，其中一个没有目标，另一个有获利。

重要警告: 所有的策略都是趋势策略。通过回测很明显发现，当市场移动到范围/三角形中，这在H4/D1中常见，EA就会亏损。