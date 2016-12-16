Автор идеи: Musa Esmagambetov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Четыре торговых стратегии в одном советнике.

Описание от автора идеи:

Советник с реализацией идеи защиты депозита от слива. Версия 2.4.

Состоит из 4 торговых стратегий и блока управлением капитала. Доступные параметры: временной сдвиг брокера к Гринвичу, выбор режима мани-менеджмента (от 0 до 10) для каждой ТС отдельно. Код оптимизирован, устранены многие логические ошибки. Тем не менее, еще остались некоторые странности в коде, работа над ними продолжается.

Советник работает одновременно по 4 торговым тактикам, рекомендуемый таймфрейм М5, но можно попытаться запускать советник и на других временных интервалах. Изначально проектировался для автономной работы на VPS, при отключении или перезапуске внутренние переменные будут обнулены, поэтому для корректной работы оставляйте включенным терминал на выходные, если запускаете советник из дома. Изначально создан под USDJPY, но работает и на EURUSD. На остальных парах встроенные торговые системы показывают себя не так хорошо.





Краткое описание торговых стратегий.

1. Сигналы RSI на покупку/продажу, выход средней из зон перекупленности/перепроданности. Если цена ушла в нужную сторону от первой точки входа, происходит последовательная доливка еще два раза с шагом в 15 пунктов.

2. Прорыв коробки, "сборная солянка" из нескольких общеизвестных стратегий прорыва, ставятся стоповые ордера в обе стороны, в 6, 12 и 20 часов по Гринвичу, несработавшие удаляются через 4 часа.

3. Популярная стратегия "Ленивый трейдер", в понедельник выставляются стоповые ордера в обе стороны, которые закрываются в пятницу.

4. Стратегия, отслеживающая гэп в понедельник, то есть расхождение между закрытием дня пятницы и открытием дня понедельника. Все позиции снабжаются трейлинг-стопом. Тейк-профит исключен из советника, так как был завязан на вырезанный скейлинг, то есть, когда позиция открывается двумя ордерами, но один — без цели а другой с тейк-профитом.

Серьезное предупреждение: все стратегии трендовые. На истории видно, если движение происходит в диапазоне/треугольнике, видимом на H4\D1, то советник теряет деньги.