Autor da ideia — Musa Esmagambetov, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Quatro estratégias de negociação num único Expert Advisor.

Descrição do autor:

Expert com implementação de ideias sobre proteção de depósito contra perdas. Versão 2.4.

É composto por 4 estratégias de negociação e unidade de gestão de capital. Parâmetros disponíveis: mudança de horário da corretora para Greenwich, seleção do modo gestão do dinheiro (de 0 a 10) separadamente para cada estratégia de negociação. Código otimizado, foram eliminados muitos erros lógicos. No entanto, ainda existem algumas esquisitices no código, ele continua a ser melhorado.

O Expert Advisor trabalha simultaneamente de acordo com 4 estratégias de negociação, timeframe recomendado M5, mas você pode tentar executar o EA em outros intervalos de tempo. Originalmente projetado para operação autônoma no VPS; ao desativar ou reiniciar, as variáveis ​​internas são redefinidas para zero, por isso, para o correto funcionamento do terminal, deixe o terminal ativado o fim-de-semana, se você estiver correndo o EA em casa. Originalmente criado para USDJPY, mas funciona para EURUSD. Nos pares restantes, os sistemas de negociação internos mostram-se não tão bons.

Breve descrição das estratégias de negociação.

1. Sinais do RSI para compra/venda, saída das zonas de sobrecompra/sobrevenda média. Se o preço for na direção certa desde o primeiro ponto de entrada, será aberta uma ordem adicional - na direção da posição já existente - mais duas vezes com incremento de 15 pontos.

2. Rompimento de caixa, "feijoada" de várias estratégias - amplamente conhecidas - de rompimento, são colocadas ordens stop em ambos os lados, em 6, 12 e 20 horas GTM, aquelas que não se ativaram são removidas após 4 horas.

3. Estratégia popular "Trader preguiçoso", na segunda-feira, ordens stop são colocadas em ambos os lados fechados na sexta-feira.



4. Estratégia que localiza a disparidade entre os preços na segunda-feira, ou seja, a divergência entre o fechamento do dia na sexta-feira e a abertura do dia na segunda-feira. Todas as posições são fornecidas com um Trailing-Stop. Take-Profit é excluído do EA, uma vez que ele foi amarrado à invariância de escala cortada, isto é, quando a posição é aberta por duas ordens, mas uma delas não tem objetivo e a outra tem um Take-Profit.

Aviso sério: todas são estratégias de tendência. Na histórico, é claro, se o movimento ocorre dentro do intervalo/triângulo visível no H4\D1, o Expert Advisor está perdendo dinheiro.