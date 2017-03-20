Der Autor der Idee — Musa Esmagambetov, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Vier Handels-Strategien in einem EA.

Die Beschreibung vom Autor der Idee:

Der EA mit der Umsetzung der Bewahrungsidee des Depositums von der "Ausbrennung". Version 2.4.

Das besteht aus 4 Handelsstrategien und dem Block der Steuerung des Kapitals. Die zugänglichen Parameter: der vorübergehende Zeitunterschied des Brokers zur Greenwich, die extra Auswahl des Modus der "money management" (von 0 bis 10) für jedes Handelssystem. Der Code wurde optimiert, es wurden viele logische Fehler entfernt. Nichtsdestoweniger blieben einige Seltsamkeiten im Code, die Arbeit an ihnen geht weiter.

Der EA arbeitet gleichzeitig nach 4 Handelstaktiken, die empfohlene Timeframe ist М5, aber man kann versuchen, den EA auch auf anderen vorübergehenden Intervallen zu starten. Es wurde am Anfang für die unabhängige Arbeit auf VPS entworfen, bei der Abschaltung oder Neustart werden die inneren Variablen auf 0 zurückgesetzt, deshalb lassen Sie das Terminal für die korrekte Arbeit am Wochenende an, wenn Sie den EA zu Hause starten. Es wurde für USDJPY erstellt, aber es funktioniert auch bei EURUSD. Auf den anderen Paaren zeigen die eingebauten Handelssysteme keine guten Leistungen.

Die kurze Beschreibung der Handelsstrategien.

1. Die Signale RSI auf den Kauf/Verkauf, der Überschritt des Mittelwertes aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen. Wenn der Preis zur erwünschten Seite vom ersten Punkt des Eingangs gegangen ist, geschieht die konsequente Averaging noch zwei Mal mit dem Schritt in 15 Punkten.

2. Der Durchbruch der Schachtel, "die Mischung" aus einigen allgemein bekannten Strategien des Durchbruchs, werden die Stop-Order in beide Seiten, um 6, 12 und 20 Uhr nach der Greenwich-Zeit gestellt, und die nicht ausgelösten Order werden innerhalb von 4 Stunden gelöscht werden.

3. Die populäre Strategie "der Faul-Trader", am Montag werden die Stop-Order in beiden Seiten gestellt, die am Freitag geschlossen werden.



4. Die Strategie, die GAP am Montag verfolgt, das heißt, die Divergenz zwischen der Schließung des Tages am Freitag und der Eröffnung des Tages am Montag. Alle Positionen werden mit Trailing-Stop versorgt. Das Take-Profit wurde aus dem EA ausgeschlossen, weil er mit dem geschnitten Scaling zugebunden war, das wird, wenn die Position sich von zwei Ordern öffnet, aber einer ist — ohne Ziel und der andere mit Take-Profit.

die ernste Warnung: alle Strategien sind Trends-Strategien. Auf der HIstory ist es sichtbar, wenn die Bewegung im Bereich/Dreieck stattfindet, der auf H4\D1 sichtbar ist, so verliert der EA das Geld.