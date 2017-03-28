AdxVma Trend, der den AdxVma Stufen zur Trendanzeige verwendet.

Der Trend basiert zwar auf ähnlichen Werten wie der ADX (daher der Name AdVma), ist aber doch so unterschiedlich, dass er andere Werte zeigt, als der ADX zeigen würde. Die Werte auf 5 verschiedenen geglättet werden:

einfacher gleitender Durchschnitt

exponentieller gleitender Durchschnitt

geglätteter gleitender Durchschnitt

linear gewichteter gleitender Durchschnitt

AdxVma Durchschnitt





PS: unabhängig von der Art der Glättung oder deren Periodenlänge, der Zustand (der "Trend") ändert sich nicht. Die Glättung wurde verwendet, um ein eindeutigeres Bild der Trendrichtung zu erhalten, und nicht, um wegen etwaiger Werte zu alarmieren. Die Trendwerte beruhen ausschließlich auf der Berechnung des AdxVma. Wird der AdxVma zur Glättung verwendet, ändert das den Trend nicht (da er in diesem Fall in nur zur Glättung und nicht zur Trenderfassung verwendet wird).

