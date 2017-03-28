und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AdxVma Trend - Indikator für den MetaTrader 5
AdxVma Trend, der den AdxVma Stufen zur Trendanzeige verwendet.
Der Trend basiert zwar auf ähnlichen Werten wie der ADX (daher der Name AdVma), ist aber doch so unterschiedlich, dass er andere Werte zeigt, als der ADX zeigen würde. Die Werte auf 5 verschiedenen geglättet werden:
- einfacher gleitender Durchschnitt
- exponentieller gleitender Durchschnitt
- geglätteter gleitender Durchschnitt
- linear gewichteter gleitender Durchschnitt
- AdxVma Durchschnitt
PS: unabhängig von der Art der Glättung oder deren Periodenlänge, der Zustand (der "Trend") ändert sich nicht. Die Glättung wurde verwendet, um ein eindeutigeres Bild der Trendrichtung zu erhalten, und nicht, um wegen etwaiger Werte zu alarmieren. Die Trendwerte beruhen ausschließlich auf der Berechnung des AdxVma. Wird der AdxVma zur Glättung verwendet, ändert das den Trend nicht (da er in diesem Fall in nur zur Glättung und nicht zur Trenderfassung verwendet wird).
