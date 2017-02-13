Participe de nossa página de fãs
AdxVma trend - indicador para MetaTrader 5
Este indicador utiliza os valores do AdxVma para demonstrar a tendência.
A tendência é baseada em valores, de maneira semelhante como o ADX (daí o nome AdxVma), mas ainda assim, é bastante diferente do ADX de tendência puro. Os valores podem ser suavizados usando um dos cinco tipos de médias móveis:
- Média móvel simples
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA linear ponderada
- Média MAdxVma
PS: graças ao período ou tipo de suavização, o estado ("tendência") do indicador não se altera. A suavização é introduzida a fim de ter uma imagem clara de quando a tendência é forte. O valor da tendência é determinado unicamente pelo cálculo do AdxVma. Se o AdxVma for utilizado para suavização, em qualquer caso, não altera a tendência exibida (já que, neste caso, não é utilizado para avaliar a tendência real).
