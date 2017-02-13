CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AdxVma trend - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3066
Avaliação:
(33)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador utiliza os valores do AdxVma para demonstrar a tendência.

A tendência é baseada em valores, de maneira semelhante como o ADX (daí o nome AdxVma), mas ainda assim, é bastante diferente do ADX de tendência puro. Os valores podem ser suavizados usando um dos cinco tipos de médias móveis:

  • Média móvel simples
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA linear ponderada
  • Média MAdxVma


PS: graças ao período ou tipo de suavização, o estado ("tendência") do indicador não se altera. A suavização é introduzida a fim de ter uma imagem clara de quando a tendência é forte. O valor da tendência é determinado unicamente pelo cálculo do AdxVma. Se o AdxVma for utilizado para suavização, em qualquer caso, não altera a tendência exibida (já que, neste caso, não é utilizado para avaliar a tendência real).

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17201

Sentiment zone oscillator Sentiment zone oscillator

Oscilador de zona de sentimento do mercado.

Rsi(oma) with auto Fibonacci levels Rsi(oma) with auto Fibonacci levels

RSI (OMA) com níveis automáticos de Fibonacci.

Balance of market power Balance of market power

Balance of market power (para cálculos é usado o filtro melhorado Eureka).

Elliot oscillator Elliot oscillator

Oscilador Elliott.