AdxVma 趋势使用了 adxvma 步长来显示趋势。

趋势是基于和ADX类似的数值的 (名称是 adxvma) ，但是还是不同的，指标显示的数值和 adx 趋势不同。数值可以使用下面5种平滑类型之一来平滑:

简单移动平均

指数移动平均

平滑移动平均

线形权重移动平均

adxvma 平均





备注: 不管平滑周期数还是类型，指标的状态 (趋势) 不会改变。引入平滑是为了在趋势到来的时候图像更清楚。趋势数值完全依赖于 adxvma 的计算。当 adxvma 用于平滑时，它也不会改变趋势 (因为那时它只是用于平滑，而不是趋势的评估).

