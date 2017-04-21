请观看如何免费下载自动交易
AdxVma 趋势使用了 adxvma 步长来显示趋势。
趋势是基于和ADX类似的数值的 (名称是 adxvma) ，但是还是不同的，指标显示的数值和 adx 趋势不同。数值可以使用下面5种平滑类型之一来平滑:
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑移动平均
- 线形权重移动平均
- adxvma 平均
备注: 不管平滑周期数还是类型，指标的状态 (趋势) 不会改变。引入平滑是为了在趋势到来的时候图像更清楚。趋势数值完全依赖于 adxvma 的计算。当 adxvma 用于平滑时，它也不会改变趋势 (因为那时它只是用于平滑，而不是趋势的评估).
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17201
