代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AdxVma trend - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2320
等级:
(33)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

AdxVma 趋势使用了 adxvma 步长来显示趋势。

趋势是基于和ADX类似的数值的 (名称是 adxvma) ，但是还是不同的，指标显示的数值和 adx 趋势不同。数值可以使用下面5种平滑类型之一来平滑:

  • 简单移动平均
  • 指数移动平均
  • 平滑移动平均
  • 线形权重移动平均
  • adxvma 平均


备注: 不管平滑周期数还是类型，指标的状态 (趋势) 不会改变。引入平滑是为了在趋势到来的时候图像更清楚。趋势数值完全依赖于 adxvma 的计算。当 adxvma 用于平滑时，它也不会改变趋势 (因为那时它只是用于平滑，而不是趋势的评估).

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17201

固定风险资金 固定风险资金

这是一个根据每次交易所承担风险来计算手数数值的实例。

市场能量平衡 市场能量平衡

市场能量平衡 (使用了提高的 Jurik 过滤器来计算).

ShowImportantParams ShowImportantParams

显示了重要的交易品种和账户参数。

BigBarSound BigBarSound

本EA交易在烛形大小超过某个值时发出声音提醒。