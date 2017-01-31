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Индикаторы

AdxVma trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3515
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Этот индикатор использует значения AdxVma для демонстрации тренда.

Тренд основан на значениях, аналогично ADX (отсюда и название AdxVma), но все еще довольно сильно отличается от чистого трендового ADX. Значения могут быть сглажены с использованием одного из пяти типов скользящих средних:

  • Простая скользящая средняя
  • Экспоненциальная МА
  • Сглаженная МА
  • Линейно взвешенная МА
  • Средняя AdxVma


PS: благодаря периоду или типу сглаживания, состояние ("тренд") индикатора не меняется. Сглаживание вводится, чтобы иметь более чистую картинку, когда тренд сильный. Значение тренда определяется исключительно вычислением AdxVma. Если AdxVma используется для сглаживания, это в любом случае не меняет отображаемого тренда (поскольку в этом случае она не применяется для оценки собственно тренда).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17201

Balance of market power Balance of market power

Balance of market power (для расчетов используется улучшенный фильтр Юрика).

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