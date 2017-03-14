トレンドの表示にAdxVmaステップを使用するAdxVmaトレンドです。

トレンドはADXに似た値に基づいています（adxvmaという名前はこれによります）が、この指標がadxトレンドとは異なる値を示すようにするには十分です。値は5種類の平滑化のうち1つを使用して平滑化することができます。

単純移動平均

指数移動平均

平滑化された移動平均

線形加重移動平均

adxvma平均





追記：指標の状態（「トレンド」）は平滑化期間や種類によって変更されません。平滑化は、トレンド値をアラートするためではなく、トレンドがどこに向かっているのかをより鮮明に表示するために導入されています。トレンドの値は独占的にadxvma計算に依存します。トレンドは平滑化にadxvmaを使用することによっては変更されません（この場合、平滑にのみ使用され、トレンドアセスメントには使用されません）。

