無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AdxVmaトレンド - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1404
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
トレンドの表示にAdxVmaステップを使用するAdxVmaトレンドです。
トレンドはADXに似た値に基づいています（adxvmaという名前はこれによります）が、この指標がadxトレンドとは異なる値を示すようにするには十分です。値は5種類の平滑化のうち1つを使用して平滑化することができます。
- 単純移動平均
- 指数移動平均
- 平滑化された移動平均
- 線形加重移動平均
- adxvma平均
追記：指標の状態（「トレンド」）は平滑化期間や種類によって変更されません。平滑化は、トレンド値をアラートするためではなく、トレンドがどこに向かっているのかをより鮮明に表示するために導入されています。トレンドの値は独占的にadxvma計算に依存します。トレンドは平滑化にadxvmaを使用することによっては変更されません（この場合、平滑にのみ使用され、トレンドアセスメントには使用されません）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17201
市場力のバランス
市場力のバランスです（改善されたJurikフィルタを計算に使用）。エリオットオシレータ
エリオットオシレータ指標です。
センチメントゾーンオシレータ
センチメントゾーンオシレータです。自動フィボナッチレベルのRsi(oma)
自動フィボナッチレベルのRsi(oma) です。