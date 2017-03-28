Per Definition ist der Elliot Oszillator ein einfacher gleitenden Durchschnitt mit einer Periodenlänge von 5 minus dem mit einer Periodenlänge von 34, gezeichnet als Histogramm über und unter einer Nulllinie (auch bekannt als "5/34 Oszillator"). Diese Version ist stark erweitert.



In dieser Version können sie jede Periodenlänge wählen (das macht ihn manchmal zu einem MACD - sobald ein EMA verwendet wird), aber wegen der Flexibilität ist es jetzt so. Folgende Durchschnittstypen stehen bereit:

einfacher gleitender Durchschnitt (Standard, entsprechend dem originalen Elliot Oszillator)



exponentieller gleitender Durchschnitt

geglätteter gleitender Durchschnitt

linear gewichteter gleitender Durchschnitt

Die Farbwechsel (und Hinweisgebung) kann erfolgen bei:

einer Kreuzung der äußeren Level

einer Kreuzung der Mittellinie

Umkehr der Steigung

Er verwendet die üblichen 22 Preise (alle Preisvarianten mit ihren Heiken Ashi Äquivalenten) und ist multi-zeitrahmenfähig.





PS: Entweder gibt es keine oder die standardmäßigen Level. Dieser Indikator verwendet unterbrochene EMA zur Berechnung der Level und dann wird die Mittellinie als Durchschnitt der beiden äußersten Level erstellt. Dieser Typ der Mittellinie (Nulllinie) erzeugt schnellere Signale als das Kreuzen der Null, auch in dem Fall, wenn der EMA vom Elliot Oszillator verwendet wird, diese Level machen ihn zu etwas komplett anderes als einen MACD. Es gibt also keine Gefahr ihn zusammen mit einem MACD zu verwenden, da beide nicht gleich sind.

PPS: Einige Versionen des Elliot Oszillators für den MT4 (auch welche von mir) werden verwendet, um Preisspitzen zu erkennen und das führt natürlich wiederholt zu Neu-Berechnungen/Zeichnungen. Diese Version hat nicht diesen Nachteil, also gibt es kein Neu-Berechnen/Zeichnen mehr. Sie können daher ohne Einschränkungen seine Signale verwenden.

