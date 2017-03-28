und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Elliot Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1338
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Per Definition ist der Elliot Oszillator ein einfacher gleitenden Durchschnitt mit einer Periodenlänge von 5 minus dem mit einer Periodenlänge von 34, gezeichnet als Histogramm über und unter einer Nulllinie (auch bekannt als "5/34 Oszillator"). Diese Version ist stark erweitert.
In dieser Version können sie jede Periodenlänge wählen (das macht ihn manchmal zu einem MACD - sobald ein EMA verwendet wird), aber wegen der Flexibilität ist es jetzt so. Folgende Durchschnittstypen stehen bereit:
- einfacher gleitender Durchschnitt (Standard, entsprechend dem originalen Elliot Oszillator)
- exponentieller gleitender Durchschnitt
- geglätteter gleitender Durchschnitt
- linear gewichteter gleitender Durchschnitt
Die Farbwechsel (und Hinweisgebung) kann erfolgen bei:
- einer Kreuzung der äußeren Level
- einer Kreuzung der Mittellinie
- Umkehr der Steigung
Er verwendet die üblichen 22 Preise (alle Preisvarianten mit ihren Heiken Ashi Äquivalenten) und ist multi-zeitrahmenfähig.
PS: Entweder gibt es keine oder die standardmäßigen Level. Dieser Indikator verwendet unterbrochene EMA zur Berechnung der Level und dann wird die Mittellinie als Durchschnitt der beiden äußersten Level erstellt. Dieser Typ der Mittellinie (Nulllinie) erzeugt schnellere Signale als das Kreuzen der Null, auch in dem Fall, wenn der EMA vom Elliot Oszillator verwendet wird, diese Level machen ihn zu etwas komplett anderes als einen MACD. Es gibt also keine Gefahr ihn zusammen mit einem MACD zu verwenden, da beide nicht gleich sind.
PPS: Einige Versionen des Elliot Oszillators für den MT4 (auch welche von mir) werden verwendet, um Preisspitzen zu erkennen und das führt natürlich wiederholt zu Neu-Berechnungen/Zeichnungen. Diese Version hat nicht diesen Nachteil, also gibt es kein Neu-Berechnen/Zeichnen mehr. Sie können daher ohne Einschränkungen seine Signale verwenden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17191
PDFma — Durchschnitt auf Basis der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.Rekursive (doppelt) geglättete Stochastik
Rekursive (doppelte) geglättete Stochastik - berechnet eine doppelt geglättete Stochastik bis zu einer "Tiefe" von 15.
Gleichgewicht der Marktkräfte (unter Verwendung von Juriks Filter).AdxVma Trend
AdxVma Trend.