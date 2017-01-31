По определению, осциллятор Элиотта — это "обычная 34-периодная простая скользящая средняя, взятая от 5-периодной SMA, отображаемая как гистограмма выше или ниже линии нуля (обычно он называется "5/34 oscillator)". Это — расширенная версия.



В ней вы можете выбрать любой расчетный период . Для расчетов, как обычно, доступны следующие типы средних:

Простая скользящая средняя (по умолчанию именно по ней рассчитывается оригинальный осциллятор Элиотта)



Экспоненциальная МА

Сглаженная МА

Линейно взвешенная МА

Цвета меняются (и, соответственно, алерты отправляются) при изменении следующих условий:

на пересечении внешнего уровня

на пересечении среднего уровня

наклона

Также доступен обычный набор из 22 типов цены для расчета (все виды цен и их эквиваленты хайкен аши), свойство мультитаймфрейма.





PS: уровни не являются ни одним из стандартных уровней. Они вычисляются с использованием ЕМА на основе прерванных временных рядов. Затем средняя линия вычисляется как среднее между двумя внешними уровнями. Такой тип средней "нулевой" линии дает более ранние сигналы, чем обычное пересечение нулевой линии. Даже в случаях, когда EMA используется для осциллятора Эллиотта, эти уровни делают его совершенно другим индикатором, отличающимся от MACD. Итак, нет опасности того, что вы будете использовать этот индикатор и получать такие же результаты, как от обычной MACD.

PPS: некоторые версии осциллятора Эллиотта для MetaTrader 4 (причем некоторые из них разработаны мною же) использовали ценовые пики для индикации, и, как это обычно бывает с "пиковым определением", перерисовывались. В этой версии пересчет не происходит, а значит, она не перерисовывается. Благодаря этому индикатор можно свободно использовать в сигнальном режиме.

