Elliot oscillator - indicador para MetaTrader 5
- 3784
Por definição, um oscilador Elliott é uma média móvel simples de 34 períodos - feita a partir de uma SMA de 5 períodos - a ser exibida como histograma acima e abaixo da linha zero, e normalmente chamado de "5/34 oscillator." Esta é a versão estendida.
Nela você pode escolher qualquer período de liquidação. Para os cálculos, como de costume, estão disponíveis os seguintes tipos de médias:
- Média móvel simples (por padrão, é nele que é calculado originalmente o oscilador Elliott)
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA linear ponderada
As cores são alteradas (e, consequentemente, são enviados alertas) quando você mudar as seguintes condições:
- no cruzamento do nível externo
- no cruzamento do nível médio
- inclinação
Também estão disponíveis o habitual conjunto de 22 tipos de preço para cálculo e a propriedade multi-timeframe.
PS: os níveis não fazem parte dos níveis padrão. Eles são calculados usando a EMA com base em séries temporais de interrupção. A linha média é calculada como a média entre as duas camadas exteriores. Este tipo de linha média "zero" dá sinais mais cedo do que o cruzamento convencional da linha zero. Mesmo, nos casos em que a EMA é usada para o oscilador Elliott, estes níveis fazem com que este indicador seja bem diferente do indicador MACD. Assim, não há perigo de que você use este indicador e obtenha os mesmos resultados do indicador MACD convencional.
PPS: algumas versões do oscilador Elliott para MetaTrader 4 (algumas delas projetados por mim também) usavam os picos de preços para indicar, e, como geralmente acontece com a "definição de pico", elas eram plotadas novamente. Nesta versão, não ocorrer a conversão, o que significa que não ela é redesenhada. Graças a este indicador, ele pode ser livremente usado no modo de sinal.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17191
