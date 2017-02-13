Por definição, um oscilador Elliott é uma média móvel simples de 34 períodos - feita a partir de uma SMA de 5 períodos - a ser exibida como histograma acima e abaixo da linha zero, e normalmente chamado de "5/34 oscillator." Esta é a versão estendida.



Nela você pode escolher qualquer período de liquidação. Para os cálculos, como de costume, estão disponíveis os seguintes tipos de médias:

Média móvel simples (por padrão, é nele que é calculado originalmente o oscilador Elliott)



MA exponencial

MA suavizada

MA linear ponderada

As cores são alteradas (e, consequentemente, são enviados alertas) quando você mudar as seguintes condições:

no cruzamento do nível externo

no cruzamento do nível médio

inclinação

Também estão disponíveis o habitual conjunto de 22 tipos de preço para cálculo e a propriedade multi-timeframe.





PS: os níveis não fazem parte dos níveis padrão. Eles são calculados usando a EMA com base em séries temporais de interrupção. A linha média é calculada como a média entre as duas camadas exteriores. Este tipo de linha média "zero" dá sinais mais cedo do que o cruzamento convencional da linha zero. Mesmo, nos casos em que a EMA é usada para o oscilador Elliott, estes níveis fazem com que este indicador seja bem diferente do indicador MACD. Assim, não há perigo de que você use este indicador e obtenha os mesmos resultados do indicador MACD convencional.

PPS: algumas versões do oscilador Elliott para MetaTrader 4 (algumas delas projetados por mim também) usavam os picos de preços para indicar, e, como geralmente acontece com a "definição de pico", elas eram plotadas novamente. Nesta versão, não ocorrer a conversão, o que significa que não ela é redesenhada. Graças a este indicador, ele pode ser livremente usado no modo de sinal.

