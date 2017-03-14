エリオットオシレータは「価格の34期間単純移動平均から価格の5期間単純移動平均を引いたものをゼロラインの上下でヒストグラムとして表示したもの」（「5/34オシレータ」と呼ばれることもあります）として定義されます。 このバージョンはかなり拡張されています。



このバージョンでは任意の計算期間を選択することができます（EMAが計算に使用されるたびにMACDになることもあります）が、柔軟性のためにはこれが行われます。計算に使用できる平均型は通常です。

単純移動平均（デフォルトまたオリジナルエリオットオシレータの計算方法）



指数移動平均

平滑化された移動平均

線形加重移動平均

色の変更（およびアラート）は、3種類から選択できます。

外側レベルの交差

中間レベルの交差

オンスロープ

また、通常の22種類の価格（すべての価格変動と相当する平均足）と多時間軸はすでに組み込まれています。





追記：レベルは標準レベルではありません。この指標は、中断されたemaを使用してレベルを計算し、中央の線は2つの外部レベルの平均として取られます。この種類の中間「ゼロ」ラインは通常のゼロ交差よりも早期のシグナルを生成するので、エリオットオシレータにema使用されている場合でも、これらのレベルによってMACDとはまったく異なる指標になります。したがって、MACDと同じように使用する危険はありません。

PPS：mt4用のエリオットオシレーターのいくつかのバージョン（私によって作られたものもあります）は、ピーク/極値検出に当たって自然に行われる再計算/再描画を含むピーク検出を使用していました。このバージョンにはそれがないので、再描画される部分はありません。シグナリングモードで使用する場合はシグナルは再計算/再描画されないのでご自由にご使用ください。

