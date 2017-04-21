代码库部分
Elliot 震荡指标 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
根据定义，Elliot 震荡指标是一种 "34 周期的价格的简单移动平均减去5周期的价格简单移动平均，显示为柱形图，高于或者低于0线" (它在一些时候被称为 "5/34 震荡指标"). 这个版本扩展了很多，

在这个版本中您可以选择任何周期数进行计算 (有时候就变成 MACD - 当使用 EMA 来进行计算的时候), 但是为了扩展性的原因，就这样做了。平均类型可以用于计算，和以往类似:

  • 简单移动平均 (默认并且最初 Elliot 震荡指标就是这样计算的)
  • 指数移动平均
  • 平滑移动平均
  • 线形权重移动平均

颜色 (和提醒) 从三种类型中选择 :

  • 当外部水平线交叉
  • 中线水平交叉
  • 斜率

另外常用的22种类型的价格 (所有价格变种和它们的 heiken eshi 对应者) 以及多时段已经构建在其中。


备注: 水平和标准水平无关。这个指标使用中断的EMA计算水平，然后中间线作为两个外部水平的平均值。这种类型的中间“零”线提供了比通常的零交叉的早期信号，即使在EMA用于埃利奥特振荡器的情况下，这些水平使它成为一个完全不同的指标从MACD。所以，没有使用MACD的危险，因为它们不会是相同的。

PPS：MT4的埃利奥特振荡器的一些版本（一些我做的太）进行峰值检测，因为它是自然的时候，峰/极值检测，正在重新计算/重绘。这个版本没有那些问题，它不会重绘任何部分。如果使用信号模式，可以自由使用，因为信号也不会重新计算/重绘。

