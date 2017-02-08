CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador 3D Moving Average - indicador para MetaTrader 5

Sergey Pavlov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1690
Ranking:
(18)
Publicado:
example3D.mq5 (10.25 KB) ver
\MQL5\Include\3D\
GM.mqh (3.77 KB) ver
IGO.mqh (29.95 KB) ver
USC.mqh (14.63 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Demostración de las posibilidades de la visualización 3D en el treminal MetaTrader 5.

La superficie que se visualiza en el sistema de coordenadas de tres dimensiones se forma usando la serie de los indicadores iMA.

Se puede girar el sistema de coordenadas alrededor del eje vertical Z, alternando el ángulo de inclinación de los ejes X o Y. El desplazamiento del centro de coordenadas por el eje Z cambiará el color de las líneas de la cuadrícula: el color rojo representa los nodos por encima del plano XY, y el azul, por debajo.

Fig. 1. Demostración 3D del indicador Moving Average.

Fig. 1. Demostración 3D del indicador Moving Average

Consejos:
  • La formación de la superficie 3D requiere un poco de tiempo.
  • Seleccione la escala mínima del gráfico.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17183

10 pips EURUSD 10 pips EURUSD

Este Asesor Experto trabaja en las rupturas del mínimo y el máximo del día anterior.

Generador de señales DC signals Generador de señales DC signals

Para la generación de señales se analizan los patrones conjuntos de tres indicadores: DCOS (autor DC2008), BullsPower y BearsPower.

CashMachine 5min CashMachine 5min

Este Asesor Experto utiliza los indicadores iDeMarker (DeMarker, DeM) y iStochastic (Stochastic Oscillator). Tres niveles virtuales para proteger el beneficio.

JK BullP AutoTrader JK BullP AutoTrader

Este Asesor Experto utiliza en su trabajo el indicador iBullsPower (Bulls Power).