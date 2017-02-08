Demostración de las posibilidades de la visualización 3D en el treminal MetaTrader 5.

La superficie que se visualiza en el sistema de coordenadas de tres dimensiones se forma usando la serie de los indicadores iMA.

Se puede girar el sistema de coordenadas alrededor del eje vertical Z, alternando el ángulo de inclinación de los ejes X o Y. El desplazamiento del centro de coordenadas por el eje Z cambiará el color de las líneas de la cuadrícula: el color rojo representa los nodos por encima del plano XY, y el azul, por debajo.

Fig. 1. Demostración 3D del indicador Moving Average