Demonstração de possibilidades tridimensionais de visualização em MetaTrader 5.

A partir de uma série de indicadores iMA, forma-se uma superfície que é exibida num sistema de coordenadas tridimensional.

O sistema de coordenadas pode ser rodado em torno de um eixo vertical Z, ao alterar o ângulo de inclinação dos eixos X ou Y. Ao mover o centro de coordenadas do eixo Z, a cor da linha de grade é alterada: vermelho — nós acima do plano XY, azul — nós abaixo do plano XY.

Fig. 1. Demonstração 3D do indicador Média Móvel