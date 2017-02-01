CodeBaseSeções
Indicadores

Indicador 3D Média Móvel - indicador para MetaTrader 5

Sergey Pavlov
Publicado:
Demonstração de possibilidades tridimensionais de visualização em MetaTrader 5.

A partir de uma série de indicadores iMA, forma-se uma superfície que é exibida num sistema de coordenadas tridimensional.

O sistema de coordenadas pode ser rodado em torno de um eixo vertical Z, ao alterar o ângulo de inclinação dos eixos X ou Y. Ao mover o centro de coordenadas do eixo Z, a cor da linha de grade é alterada: vermelho — nós acima do plano XY, azul — nós abaixo do plano XY.

Fig. 1. Demonstração 3D do indicador Média Móvel.

Dicas:
  • Para gerar a superfície 3D, é preciso de algum tempo.
  • Selecione a escala mínimo no gráfico.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17183

