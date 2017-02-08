Mira cómo descargar robots gratis
JK BullP AutoTrader - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 888
Autor de la idea — Collector, autor del código mq5 — barabashkakvn .
Asesor Experto a base del indicador Bulls Power.
Apertura de dos posiciones seguidas.
EURUSD,M5 desde 2016.06.08 hasta 2016.12.10:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17185
