Asesores Expertos

JK BullP AutoTrader - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
888
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Autor de la idea  Collector,  autor del código mq5  barabashkakvn .

Asesor Experto a base del indicador Bulls Power.

Apertura de dos posiciones seguidas.

EURUSD,M5 desde 2016.06.08 hasta 2016.12.10:

JK BullP AutoTrader tester 


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17185

