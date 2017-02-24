CodeBaseKategorien
3D Indikator Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Die Demonstration der 3D-Visualisierung im MetaTrader 5 Terminal.

Aus einer Reihe von iMA Indikatoren wird eine Fläche gebildet, die in einem 3D-Koordinatensystem angezeigt wird.

Das Koordinatensystem kann an der senkrechten Z-Achse gedreht werden, indem man den Steigungswinkel der X oder Y-Achse ändert. Die Verschiebung des Koordinatenursprungs an der Z-Achse führt zur Änderung der Gitterlinien: rot — die Gitterpunkte liegen oberhalb der XY-Ebene, blau — unterhalb.

Abb. 1. Demonstration des 3D Indikators Moving Average.

Tipps:
  • Die Bildung einer 3D-Fläche braucht Zeit.
  • Wählen Sie den minimalen Maßstab des Charts aus.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17183

