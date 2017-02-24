Die Demonstration der 3D-Visualisierung im MetaTrader 5 Terminal.

Aus einer Reihe von iMA Indikatoren wird eine Fläche gebildet, die in einem 3D-Koordinatensystem angezeigt wird.

Das Koordinatensystem kann an der senkrechten Z-Achse gedreht werden, indem man den Steigungswinkel der X oder Y-Achse ändert. Die Verschiebung des Koordinatenursprungs an der Z-Achse führt zur Änderung der Gitterlinien: rot — die Gitterpunkte liegen oberhalb der XY-Ebene, blau — unterhalb.

Abb. 1. Demonstration des 3D Indikators Moving Average