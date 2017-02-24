und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Die Demonstration der 3D-Visualisierung im MetaTrader 5 Terminal.
Aus einer Reihe von iMA Indikatoren wird eine Fläche gebildet, die in einem 3D-Koordinatensystem angezeigt wird.
Das Koordinatensystem kann an der senkrechten Z-Achse gedreht werden, indem man den Steigungswinkel der X oder Y-Achse ändert. Die Verschiebung des Koordinatenursprungs an der Z-Achse führt zur Änderung der Gitterlinien: rot — die Gitterpunkte liegen oberhalb der XY-Ebene, blau — unterhalb.
Abb. 1. Demonstration des 3D Indikators Moving Average

Tipps:
- Die Bildung einer 3D-Fläche braucht Zeit.
- Wählen Sie den minimalen Maßstab des Charts aus.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17183
